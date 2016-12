Diretor do Vitória vira favorito para assumir cargo no futebol do Vasco

O diretor do Vitória, Anderson Barros virou o favorito na “disputa” com Felipe Ximenes para auxiliar o departamento de futebol do Vasco e pode ser anunciado pelo time cruzmaltino já na semana que vem, após o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, que chega ao fim neste domingo.

Na semana passada, a reportagem destacou o lobby nos bastidores pelos dois dirigentes. Pesa a favor de Barros, porém, a preferência do empresário Carlos Leite, que tem auxiliado a diretoria no planejamento para 2017. O agente, por exemplo, foi quem indicou o técnico Cristóvão Borges, anunciado recentemente em substituição a Jorginho.

Anderson prefere ainda não se pronunciar, já que o Vitória encerra seus compromissos neste domingo, contra o Palmeiras, no Barradão, em Salvador (BA).

O dirigente tem larga experiência, tendo passado mais de dez anos no Flamengo trabalhando na gerência de futebol. O cartola, posteriormente, esteve no Botafogo, até chegar ao clube baiano.

Apesar da iminente contratação do profissional, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, refuta veemente a nomenclatura de “diretor-executivo”. Barros, caso acerte sua transferência, terá poderes limitados e será supervisionado por Eurico Brandão, o Euriquinho, filho do mandatário e que toma as rédeas do futebol vascaíno.

Tão logo esteja com o departamento de futebol e a comissão técnica fechadas, o Cruzmaltino partirá para definições de contratações visando a próxima temporada, quando retornará à Série A do Campeonato Brasileiro.

Bruno Braz

FOLHAPRESS