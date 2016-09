Diretor do Fundo de Previdência Social de Benjamim Constant tem contas reprovadas pelo TCE-AM

O diretor-presidente do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Benjamin Constant (FMPS), Luís Carlos Lopes Garcia, teve a prestação de contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), na manhã desta terça-feira (20), referente ao exercício de 2015. A apreciação das contas do gestor aconteceu durante a 33ª Sessão Ordinária.

De acordo com o conselheiro-relator do processo, Érico Xavier Desterro, a decisão foi baseada em irregularidades como inexistência de controle individualizado de contribuição face à falta de sistema gerenciador, contrariando as disposições do art. 1º, da Lei nº 9.717/98.

Por conta das impropriedades detectadas, o colegiado decidiu aplicar uma multa no valor de R$ 8,8 mil a Luís Carlos Lopes Garcia. O gestor tem um prazo de 30 dias para devolver o valor aos cofres públicos.

Regulares com ressalvas

O pleno julgou regulares com ressalvas as prestações de contas do diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), exercício de 2014, Heraldo Beleza da Câmara, sem aplicação de multas; e do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Presidente Figueiredo (SAAE), José Menezes Pinheiro, referente ao exercício de 2015. Ao diretor foi aplicada multa de R$ 5 mil, por conta de impropriedades como o não encaminhamento ao TCE-AM de documentos, entre eles, Relatório de Auditoria de Gestão, o Certificado de Auditoria e o Parecer Conclusivo do dirigente do órgão de Controle Interno competente.

Conta aprovada

A prestação de contas da presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – AADES, exercício de 2014, Ana Paula Machado Andrade Aguiar, foi aprovada sem ressalvas.

Arquivamento

O pleno ainda decidiu pelo arquivamento da prestação de contas do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios, exercício 2015, de responsabilidade de Ulisses Tapajós Neto.

Com informações da assessoria