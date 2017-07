Diretor do Flamengo descarta retorno de Felipe Melo

A chance de Felipe Melo voltar ao Flamengo é inexistente no momento – Reprodução/facebook

O afastamento de Felipe Melo e a iminente saída do Palmeiras movimentam o futebol brasileiro desde a noite de sexta-feira (28). Pelo passado com a camisa do Flamengo, clube do qual é torcedor, um retorno ao Rubro-negro passou a ser cogitado por alguns torcedores, principalmente nas redes sociais.

A volta, no entanto, é algo absolutamente distante. A chance é inexistente no momento, segundo afirmou o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, nesta segunda-feira (31).

“Não existe nada. Ficamos felizes que todo grande jogador deseja jogar no Flamengo. Ele tem a sua história aqui e fora do país. Temos uma boa relação e amigos em comum, mas quando definimos oportunidades de mercado trabalhamos com uma série de fatores. Questão financeira, necessidade, número de atletas. Tudo está envolvido. Isso não foi ventilado aqui até o momento”, garantiu.

Felipe Melo não joga mais pelo Palmeiras após decisão tomada pelo técnico Cuca. As partes discutem agora a rescisão contratual. Como fez apenas cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o volante ainda pode se transferir para um clube da Série A. O futuro, no entanto, também tem no exterior uma considerável possibilidade.

