Diretor do CDC Manicoré conta com 14 jogadores para divisão de acesso

Há cinco anos sem participar da elite do futebol amazonense, o Centro de Desenvolvimento Comunitário Manicoré (CDC) Manicoré participa pela segunda vez da divisão de acesso na temporada, já que no início do ano, o time Bacurau, representante da cidade, não conseguiu sua classificação para Série A do Amazonense. Pelo Campeonato estadual da Série B, o Bacurau do Madeira estreia diante do São Raimundo, no dia 4 de novembro, às 16h, no Estádio Flávia de Oliveira, o Bacurauzão, em Manicoré.

Depois da última participação na Série A em 2012, o CDC vai tentar mais uma vez o acesso, mas para isso, o diretor de futebol do clube, Mozart Carlos, disse que vai valorizar os jogadores da cidade, mas também negocia com outros atletas para compor o grupo, sob comando do experiente treinador, João Carlos Cavalo.

“O time já tem 14 atletas oriundos de Manicoré. Das contratações ‘pontuais’, de 10 a 12, apenas dois jogadores ainda não assinaram contrato, pois ainda estão em fase de negociação. Não abro mão do teto estipulado, pois tem um planejamento que é o mínimo e disso não abrirei mão. O mais importante aqui no CDC é quem trabalhou, recebeu. Ninguém promete o que não podemos pagar”, explicou e revelou que mais 10 jogadores serão contratados para compor o grupo.

“Nós temos uma boa base da cidade e atuam juntos muitos anos. Temos jogadores experientes e jovens promessas. Entre os experientes, posso citar Joiner, Sassa, além de novatos como Paulo Sérgio, Klisney, Henrique e Alex Guerra, estes últimos de Presidente Figueiredo, oriundos do projeto que surgiu o jogador Ronan, que veio do time Figueiredense, mas foi campeão pelo Fast ano passado e com passagem pelo Campinense-PB”, disse.

De acordo com dirigente, o CDC Manicoré já iniciou seus trabalhos para disputa da Segundona, mas sem muito alarde ou holofotes, pois o importante é realizar uma boa pré-temporada, mas que no final termine com acesso do clube à primeira divisão do ano que vem.

“O CDC treina há mais de 25 dias em Manicoré. Os reforços estão chegando aos poucos. Fizemos um planejamento mínimo e caminhamos conforme nossa possibilidade. Se pudesse está com esses 10 atletas contratados, todos estariam treinando já. O clube não entra na empolgação de contratar A, B, C ou hospedar em grandes hotéis e todo aquele circo que se costuma montar no Amazonas. O CDC é um clube humilde, pés no chão e que respeita o torcedor, jogadores e comissão técnica no qual representamos”, citou.

Apresentação

A apresentação oficial da equipe do CDC Manicoré será na próxima sexta-feira pela manhã, no Estádio Bacurauzão, quando as chamadas contratações “pontuais” se unem aos demais atletas da cidade, na pré-temporada. A equipe treina em tempo integral dois dias antes da estreia, que ocorre no dia 4 de novembro.

