Diretor de ‘Rocky’ e ‘Karatê Kid’, morre aos 81 anos

John Avildsen, vencedor do Oscar por “Rocky” e diretor de “Karatê Kid – A Hora da Verdade”, morreu nesta sexta-feira (16), aos 81 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas.

A informação foi confirmada pelo filho do cineasta, Anthony, ao “Los Angeles Times”.

Nascido em Oak Park, no Estado norte-americano de Illinois, em 1935, Avildsen produziu filmes corporativos e trabalhou como assistente de diretores como Otto Preminger antes de dirigir seu primeiro filme, “Turn On to Love”, em 1969.

Sua carreira foi relembrada em “John G. Avildsen: King of the Underdogs”, documentário que estreou no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara neste ano e que conta com depoimentos de atores como Matthew McConaughey, Sylvester Stallone e Morgan Freeman.

Avildsen deixa uma filha, Bridhet, e três filhos, Anthony, Jonathan e Ashley.

Folhapress