Direitos Humanos ouve presos e familiares em Manaus

Uma comitiva formada por membros da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SDH) local e do Ministério Justiça estão visitando, nesta terça-feira (24), duas unidades prisionais do Amazonas. O objetivo é conversar com presos, familiares e demais órgãos da Justiça sobre a situação das pessoas com restrição e privação de liberdade no Estado.

Carros da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Defensoria Pública chegaram no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) por volta das 13h40.

A Pastoral Carcerária – que trabalha juntamente com os presos e seus familiares – também está presente na visita. De acordo com Nazaré Saraiva, uma das coordenadoras do grupo estadual e regional, disse que o objetivo é acompanhar a visita e ver as necessidades dos detentos.

“Isso que está sendo feito hoje, nós já fazemos toda semana. Caso algo esteja ocorrendo de forma ilegal para os presos, informamos para os órgãos competentes. Hoje, fomos convidados para acompanharmos os Direitos Humanos”, explicou Nazaré.

Após o Compaj, a previsão é que a equipe siga para a Cadeia Pública Raimundo Vidal.

Em seguida, a comitiva recebe familiares, interlocutores e representantes dos presos no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas, na rua 24 de Maio, Centro.

Familiares

Os parentes dos presos do Compaj reclamam que os produtos que eles trazem estão sendo barrados na unidade. Eles contam que, na semana passada, conseguiram enviar os alimentos indicados na lista fornecida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), mas hoje tiveram que retornar com quase tudo.

Uma senhora de 48 anos, com o filho preso há um ano e meio por tráfico de drogas, disse que veio de longe e teve que voltar com os alimentos. “A situação está muito humilhante, está horrível. Teve uma mulher que teve que derramar o suco que estava numa garrafa em um saco que eles deram. Além disso, a lotação não pode entrar e muitas vezes temos que voltar a pé”, relatou.

De acordo com uma mulher de 29 anos, que veio trazer alimentos para o irmão – preso há três anos por tráfico de drogas – disse que só conseguiu deixar quatro pães e 12 ovos. “A situação está crítica. Arroz e feijão voltaram. Espero que as coisas se resolvam logo, não adianta falarem que vão resolver e não fazerem nada”, reclamou.

Ainda conforme a mulher, a liberação para as visitas aos presos será definida hoje, após uma reunião. “O diretor da Seap disse que eles vão se reunir para decidir como vai ficar. Segundo eles, o local está quebrado e eles estão arrumando e pintando para poderem liberar a visitação”, explicou, seguindo orientações que recebera anteriormente.

Manoela Moura

EM TEMPO