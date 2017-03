Direitos Humanos ouve detentos do Compaj

Quarenta e oito horas depois da revista realizada no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) pelo Exército brasileiro e forças de segurança, onde 37 detentos ficaram feridos ao tentarem enfrentar a polícia, membros da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública do Estado (DPE), Ministério Público do Estado (MPE) e Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) vão ouvir o depoimento dos presos, em uma visita que deve acontecer na manhã de hoje.

Segundo o representante dos Direitos Humanos da OAB-AM, Glen Wilde Freitas, os detentos foram agredidos desde o começo da revista e humilhados ao ser obrigados a ficar agachados e exibir as suas partes íntimas. “Temos informações que os presos já saíram das celas sendo espancados e foram obrigados a se inclinar e mostrar as partes íntimas para verificar se não escondiam nada. Nós, dos Direitos Humanos, não corremos riscos dentro do presídio e nós fazemos a nossa segurança”, disse o advogado.

O advogado disse ainda que os órgãos fiscalizadores vão entrar com uma ação para investigar os procedimentos realizados durante a revista. “Não é missão constitucional do Exército fazer revistas e, se fez, porque impediu que a comissão entrasse? Nós entramos na cadeia pública e acompanhamos tudo que foi dentro da lei, agora no Compaj foi diferente por que quiseram torturar os presos? Tem preso que levou cinco tiros de balas de borracha. Nós, da comissão, somos a favor de pacificar os presídios, mas com tortura é a forma errada”, afirmou Wilde.

Durante coletiva de imprensa, o procurador-chefe do Ministério Público Militar, José Luiz Pereira, defendeu que a revista no Compaj foi uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), reconhecida pelo Ministério da União, sendo assim, uma operação feita pelo Exército que só poderia ser acompanhada por membros dos mesmos. O secretário de segurança pública (SSP-AM), Sérgio Fontes, afirmou que os detentos foram feridos ao tentar desafiar os policiais militares, após um detento se recusar a deixar um objeto que escondia entre as roupas íntimas. “O Estado não pode ser desfiado por esses presos”, garantiu.

Ana Sena

EM TEMPO