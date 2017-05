“Direito da Saúde” será o tema da próxima Tribuna Jurídica da Esmam

Estão abertas as inscrições para a sexta edição da Tribuna Jurídica da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) que é vinculada ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Só este ano, já é a terceira Tribuna e abordará o tema “Direito da Saúde – Judicialização, gestão e acesso à saúde”.

O evento será realizado na próxima quinta-feira (11), das 15h às 18h, no auditório da escola, que funciona no Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TJAM, na avenida André Araújo, no Aleixo.

Segundo o coordenador de Cursos da Esmam, juiz de Direito Paulo Fernando de Britto Feitoza, a escolha do tema se justifica pela crescente demanda que a justiça recebe para resolução de problemas de acesso a medicamentos, cirurgias e internações nas redes pública e privada de saúde. “Temos a expectativa de uma Tribuna Jurídica de acirrado debate. Queremos constituir o meio de favorecer o cumprimento do preceito constitucional, reduzido à fórmula de que todos têm direito a saúde e a vida”, disse o magistrado.

O juiz Paulo Feitoza explicou ainda que, pelo texto constitucional, a saúde é um direito de todos e como tal é dever do Estado oferecer o tratamento necessário para todos. “Por ser assim, entende-se que o procedimento de judicialização é necessário na medida em que o Estado se omite de um dever que lhe foi imposto constitucionalmente. Dever este representado pelo Direito a Saúde”, enfatizou.

Inscrições

Para esta edição da Tribuna Jurídica, que será presidida pela juíza de Direito Etelvina Lobo Braga, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, estão sendo oferecidas 500 vagas.

As inscrições devem ser realizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmam, disponível em www.tjam.jus.br/moodle. Será concedida certificação de 3 horas de atividades complementares aos participantes.

Pela participação, a escola solicita a doação de um pacote de fralda geriátrica, que será entregue a uma entidade filantrópica.

TJAM terá Núcleo de Assessoramento

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) prepara a criação de um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e um Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para dar suporte a decisões judiciais na área de Saúde.O tema já vem sendo objeto de reuniões entre o Tribunal – representando pelos juízes Etelvina Lobo Braga (titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual) e Gildo Alves de Carvalho (da 8ª Vara da Família – e as secretarias municipal e estadual de Saúde (Semsa e Susam).A criação dessas estruturas segue orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) diante do aumento expressivo de demandas e da diversidade de litígios nessa área, verificados em tribunais de todo o País.

Com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos específico para o atendimento a demandas da área de Saúde, a intenção do TJAM é reduzir a judicialização de processos a partir da orientação às partes. Já com o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), o objetivo é fornecer suporte técnico para os magistrados, nas suas decisões e julgamentos, em processos relacionados à área. Os dois projetos, pela natureza similar, devem atuar conjuntamente.

A juíza Etelvina Braga, que também é presidente regional do Comitê Executivo de Saúde, explica que o NAT deverá contar com o apoio técnico de médicos de várias especialidades e de outros profissionais que possam oferecer os subsídios necessários para os juízes em seus julgamentos.

Com informações da assessoria