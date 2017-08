Diplomação do novo governador do AM será no dia 2 de outubro, define TRE

Yedo Simões emitiu nota oficial – Arquivo EM TEMPO

Diferente do que havia sido confirmado pelo diretor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Messias Andrade, que a diplomação do novo governador e vice-governador do Amazonas, a serem eleitos em segundo turno, nas eleições suplementares, seria antecipada para dia 28 de setembro, em nota oficial nesta sexta-feira (25), o TRE confirmou como data definida o dia 2 de outubro.

O presidente do TRE, desembargador Yedo Simões confirmou a data. “O dia 6 seria a data-limite, portanto faremos no dia 2, antecipar jamais. Se não for dia 2, seria dia 4 e se não for dia 4, será dia 6”, disse.

Confira a nota oficial:

A presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas definiu a data de 02 de outubro de 2017 para a diplomação do Governador e Vice-Governador do Estado do Amazonas, a serem eleitos no segundo turno deste pleito, no dia 27 de agosto de 2017. A solenidade ocorrerá no auditório Des. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas, Situado à Av. André Araújo, s/n, Aleixo.

Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

