Dilma visita a mãe em Belo Horizonte e não vota no segundo turno

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) não votou em Porto Alegre, seu domicílio eleitoral, neste segundo turno. De acordo com sua assessoria, Dilma está em Belo Horizonte para visitar sua mãe, Dilma Jane da Silva.

No primeiro turno, Dilma votou em Raul Pont (PT), que ficou de fora da segunda fase do pleito. É a primeira vez que nenhum partido de esquerda vai para o segundo turno, desde a redemocratização, em Porto Alegre. Nelson Marchezan Jr. (PSDB) e Sebastião Melo (PMDB) disputam a prefeitura.

O voto de Dilma foi marcado por um tumulto causado após o juiz eleitoral Niwton Carpes da Silva, da 160ª zona eleitoral proibir a presença da imprensa. O argumento de Silva foi o de que Dilma é “uma cidadã comum” e, por isso, não teria direito a nenhum esquema especial.

“Que eu sou uma cidadã comum, eu sou com muito orgulho. Há que ter orgulho de ser cidadã ou cidadão nesse país”, disse Dilma, na ocasião.

Antes de viajar a Belo Horizonte, Dilma recebeu a visita de Carlos Lupi (PDT), em 20 de outubro. Lupi foi seu ministro do trabalho. O pedetista postou uma foto com Dilma em seu Facebook, com a legenda “lealdade às causas e à democracia”.

Lupi também passou por Caxias do Sul, a 120 km da capital, onde pediu o apoio de Pepe Vargas (PT), ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, para o candidato à prefeitura do PDT, Edson Néspolo.

Pepe, que também foi candidato a prefeito e ficou de fora do segundo turno, negou o apoio pedido por Lupi. A recusa de Pepe foi justificada por causa dos ataques do PDT durante a campanha, associando Pepe aos casos de corrupção. O PDT caxiense também apoiou o impeachment, ao contrário do PDT nacional.

Por Folhapress