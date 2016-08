Dilma Rousseff é recebida no Senado por aliados e manifestantes

A presidente afastada Dilma Rousseff chegou ao Congresso Nacional às 9h05 dessa segunda-feira (29). Ela saiu do Palácio da Alvorada num carro oficial acompanhado por um comboio escoltado por batedores.

Usando uma blusa estampada com detalhes dourados e com saia preta, Dilma chegou pela chapelaria, onde foi recebida pela chefe do Cerimonial do Senado, Ana Teresa Meirelles, e por grande grupo de repórteres e fotógrafos.

Senadores e deputados aliados também a aguardavam e subiram com ela para a sala de reuniões do presidente Renan Calheiros (PMDB-AL). Antes, Dilma fez uma rápida parada para receber flores de um grupo de manifestantes contrários ao processo de impeachment.

Essa será a primeira vez que a presidente afastada se manifestará no processo de impeachment. Até agora, a defesa tem sido conduzida por seu advogado e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.

Dilma terá 30 minutos — prorrogáveis a critério do presidente da sessão, Ricardo Lewandowski — para apresentar seus argumentos aos senadores, que poderão questioná-la por cinco minutos cada um.

