Dilma deve ir a Curitiba no dia do depoimento de Lula

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) deve ir nesta quarta-feira (10) a Curitiba acompanhar seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro depoimento ao juiz Sergio Moro. Ela se programou para chegar na manhã de quarta na capital paraense e deve ir embora no mesmo dia.

No final de semana, a petista foi perguntada por amigos se iria para Curitiba na data do depoimento de Lula e respondeu que estava avaliando, ainda fazendo o cálculo político do impacto de sua presença, visto que também é investigada na Lava Jato.

Dilma passou o final de semana no Rio de Janeiro e retornou para Porto Alegre no domingo (8), onde mora desde que deixou a Presidência da República. Ela deve sair da capital gaúcha, de avião, com destino a Curitiba. A Polícia Federal já foi avisada sobre a chegada da ex-presidente.

Bela Megale e Marina Dias

FolhaPress