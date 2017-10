Dificuldades em aprender Matemática? Escola promove Festival de Xadrez para auxiliar o aprendizado de alunos

Na próxima quinta-feira (19) a Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar Abtibol, localizada no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, realiza o 1ª Festival de Xadrez voltado para alunos de 6 a 11 anos. O objetivo da competição é auxiliar os alunos fazendo com que eles aprendam matemática de um jeito lúdico (divertido), porém, desenvolvendo o raciocínio lógico.

O projeto “Xadrez como forma de auxílio na aprendizagem da matemática com uso das tecnologias” tem inovado na forma de ensinar matemática aos pequenos estudantes.

Segundo os responsáveis pelo projeto, Waldemir Serafim de Oliveira e Ívina Bezerra, com apenas cinco meses em prática, já é possível observar mudanças no rendimento dos alunos. Uma vez que, segundo eles, o xadrez estimula a concentração, o campo cognitivo, a memória e a inteligência.“O projeto é novo, mas tem dado muito certo e as crianças participam em peso, até a quantidade de faltas em sala de aula tem diminuído”, revela o professor.