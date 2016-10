Diego Costa marca e Espanha assume liderança das Eliminatórias

Com gols de Diego Costa e Nolito, a Espanha venceu a Albânia por 2 a 0 na tarde deste domingo (9) pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 e chegou à liderança do chaveamento G. O resultado também acabou com a invencibilidade dos albaneses na fase de grupos da competição.

A etapa inicial da partida foi dominada pela seleção da Espanha. A primeira chance da Albânia foi apenas aos 35 minutos, com Roshi, que chutou de primeira após um bom cruzamento de Lenjani.

Apesar de terem o controle do jogo, os espanhóis não conseguiram balançar as redes no primeiro tempo. Um dos motivos para isso foi a boa atuação do goleiro Berisha, da seleção da albanesa.

Na volta dos vestiários, a Espanha transformou a supremacia em gol. Aos 10 minutos da etapa complementar da partida, o goleiro Berisha saiu jogando errado, Vitolo mandou para David Silva, que passou a missão para Diego Gosta chutar para o fundo das redes.

Sete minutos depois, Nolito ampliou após receber de Montreal e chutar colocado contra o canto de Berisha.

No fim do duelo, o time espanhol administrou a vitória, sem levar grande perigo à defesa albanesa. Sem conseguir reagir, os anfitriões não deram trabalho aos adversários nas poucas tentativas.

Com o resultado positivo, os espanhóis assumiram a primeira colocação do Grupo G, com sete pontos somados em três jogos disputados. Já a Albânia, com a primeira derrota nesta etapa, caiu para o segundo posto, permanecendo os mesmos seis pontos.

Na próxima rodada, os comandados de Juelen Lopetegui recebem a Macedônia, que ainda não pontuou na fase de grupos das Eliminatórias Europeias, no dia 12 de novembro. Na mesma data, a Albânia entra em confronto com a seleção de Israel.

Por Folhapress