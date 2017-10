Diego Afonso pode assumir a Suhab até o fim deste mês

Caso a votação do projeto de lei n° 016/2017, que pretende alterar o inciso 1° do artigo 51 da Loman, (Lei Orgânica do Município), seja aprovada no dia 25 deste mês, da prevista para a apreciação, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Diego Afonso (PDT), pode ser empossado imediatamente na presidência da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). A mudança no texto, tem o objetivo de permitir que vereadores assumam cargos em autarquias, reitorias e superintendências estaduais.

Leia mais: CMM agiliza mudança na Lei Orgânica do Município em causa própria

A matéria está em tramitação em regime de urgência na casa, desde o dia 9 de outubro. E, com a aprovação dele, parlamentares estarão liberados para assumirem cargos públicos.

Ao falar sobre a expectativa da votação, o líder do governo da CMM, o vereador Joelson Silva (PSC), acredita que a matéria deve ter o parecer favorável da maioria dos vereadores. “Existem muitos vereadores capacitados aqui na Câmara Municipal de Manaus, para assumirem cargos em autarquias, reitorias e superintendências e, apenas os parlamentares do município que estavam impedidos de assumir cargos como estes, de caráter estadual. Por conta disso, a maioria da casa deve sim, votar em favor desta alteração que não causará nenhum prejuízo para nossa sociedade”, esclareceu o vereador.

Sobre a própria atuação ao ser empossado, Diego Afonso garantiu que irá priorizar as organizações dos números de déficits habitacionais e dos conjuntos habitacionais, assim como as questões contratuais da pasta. Ele acrescentou, ainda, que pretende organizar as pendências no Interior do Estado, dando seguimento no trabalho que já foi iniciado anos atrás e que foi retomado com a gestão do governador Amazonino Mendes (PDT).

“Tenho uma família interiorana, com grande parte vinda da Calha do Rio Purus. E, isto me incentiva mais a olhar com muita prudência para as habitações do Interior”, declarou o parlamentar.

Wal Lima

EM TEMPO

