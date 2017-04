Parte da rodovia BR-319 (sentido Distrito-Ceasa), na Zona Sul de Manaus, cedeu após as constantes chuvas na capital amazonense. A cratera de, aproximadamente, 10 metros quadrados continua cedendo desde a última semana e pode causar graves acidentes no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou, nesta segunda-feira (24), a área com cones para evitar o tráfego de veículos.

Mesmo com a medida, os veículos de grande porte, que trafegam principalmente a noite pelo local, podem cair acidentalmente na cratera. Segundo motoristas, o itinerário tem baixa luminosidade no período noturno e uma das principais rotas de caminhões e carretas, que transportam produtos agropecuários, combustível, mercadorias do setor de vestuário, entre outros.

A região, onde ocorreu o desmoronamento da pista pertence ao perímetro territorial da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A reportagem tentou contato, por telefone, com a assessoria do órgão para saber quais medidas serão adotadas para resolver o caso, porém não obteve respostas.

Riscos nas vias de Manaus

Após vários registros de desmoronamento de parte de ruas e avenidas movimentadas da cidade nas últimas semanas, o geólogo e doutorando da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Daniel Nava, defende que é necessário que a Prefeitura de Manaus faça um estudo geológico da cidade para que não ocorram mais desastres.

“Antes da construção, é necessário que um geólogo faça um estudo sobre a estrutura do local, principalmente, para avaliar os ricos de acontecer algo como na primeira semana de abril, quando uma cratera abriu na avenida Torquato Tapajós“, lembrou.

Em menos de uma semana, a avenida Lóris Cordovil, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, apresentou duas crateras ocasionadas pelas chuvas. A primeira se abriu no dia 11 deste mês e a segunda, bem maior e mais profunda, no dia 16 de abril, apenas cinco após o registro do primeiro caso.

A assessoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também foi procurada, mas não atendeu os telefonemas.

Isac Sharlon

EM TEMPO