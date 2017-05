Diarista sofre emboscada e morre com oito tiros no Parque 10

A diarista Iaide da Silva Pinhais, de 39 anos, foi assassinada com oito tiros na cabeça na noite desta segunda-feira (1), na rua Nikita Kruschev, conjunto Shangrillá, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu por volta das 21h30, quando Iaide estava retornando para casa após sair de um bar, onde estaria bebendo com amigos. Os dois homens que fizeram os disparos abordaram a vítima em uma motocicleta.

“Os homens pararam ela para pedir informações, em seguida o garupa tirou a arma e deu os tiros nela”, relatou um pedreiro de 23 anos, que pediu pra não ter o nome divulgado.

Ainda de acordo com testemunhas, a placa da motocicleta que os suspeitos usavam estava coberta com fitas e sacolas plásticas. Os homens fugiram sem serem identificados.

A vítima morava com amigos em uma casa próxima ao local do crime. Segundo Josiane Silva, 36, Iaide era uma pessoa trabalhadora e não tinha envolvimento com o crime. A suspeita é que ela tenha discutido com alguém momentos antes de ser assassinada.

“Quando ela bebia, ela ficava agressiva, acreditamos que ela se envolveu em alguma discussão. Mas ela não merecia isso que fizeram com ela”, disse Josiane Silva, amiga da vítima.

Outra suspeita dos amigos é que Iaide teria denunciado o tráfico de drogas do bairro da União e alguém teria encomendado a morte dela.

“As pessoas comentam que ela teria feito essa denúncia, mas ela nunca comentou nada com a gente, nem se estava recebendo algum tipo de ameaçada”, relatou a amiga da vítima.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), investiga o caso e deve contar com o auxílio de imagens de câmeras de segurança que podem ter registrado o crime.

Daniel Landazuri

EM TEMPO