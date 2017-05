Diagnóstico precoce do câncer de ovário aumenta em 80% as chances de cura

O mês de maio é, tradicionalmente, o período em que ganha força a campanha de combate ao câncer de ovário, doença que acomete, geralmente, mulheres com mais de 40 anos, e se desenvolve de forma silenciosa. Por isso, é de extrema importância que mulheres na faixa etária de risco, e que tenham histórico na família, busquem acompanhamento com um especialista, facilitando o acesso ao diagnóstico precoce, que pode aumentar em até 80% as chances de cura no estágio inicial da doença.

Segundo a projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer (Inca), subordinado ao Ministério da Saúde (MS), o câncer de ovário é a 7ª neoplasia maligna no Brasil e no Amazonas. São estimados 6,15 mil novos diagnósticos para este ano no País e aproximadamente 70 no Estado.

Apesar de acometer, em maior proporção, mulheres na fase da pós-menopausa, pois está diretamente relacionada ao envelhecimento da população feminina, a doença também tem aparecido em mulheres jovens, com idade inferior a 40 anos, mas de forma esporádica. O tipo histológico mais frequente, com 90% dos casos, é o adenocarcinoma (tumor derivado de células glandulares epiteliais secretoras).

A neoplasia de ovário é o segundo tipo de câncer ginecológico com maior índice de mortalidade no mundo. Isso se deve, principalmente, ao diagnóstico tardio, pois a maioria das pacientes só procura um especialista na fase sintomática da doença, quando ela já se alastrou para outros órgãos. Os sintomas mais comuns nesse estágio são: dores pélvicas, azia e má digestão em alguns casos específicos e infecções urinárias frequentes, em curto espaço de tempo.

“Trata-se de uma doença que está diretamente ligada a falhas genéticas e, sendo assim, não tem prevenção. Mas, existem exames de rastreamento que devem ser feitos uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, como a ultrassonografia transvaginal, o exame clínico ginecológico e o marcador tumoral CA 125 – este último para casos de massas pélvicas suspeitas previamente constatadas em exames de imagem”, frisou o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), médico Marco Antônio Ricci.

