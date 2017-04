Dia Nacional do Livro Infantil tem comemoração na Biblioteca Emídio Vaz e na Casa da Criança

Instrumento fundamental para o desenvolvimento das crianças e para a formação de novos leitores, o livro infantil é tema de uma programação especial promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura. A iniciativa, que faz parte das comemorações pelo Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado nesta terça (18), inclui atividades temáticas para os jovens leitores na Biblioteca Infantil Emídio Vaz D’Oliveira, no Centro, até o final do mês de abril, além de ações do Programa Mania de Ler, que vai levar a Biblioteca Volante para alegrar os pequenos da Casa da Criança amanhã e quarta-feira (19).

Instituído há 15 anos, o Dia Nacional do Livro Infantil teve sua data escolhida em homenagem a Monteiro Lobato (1882-1948), nome de referência em se tratando da literatura dedicada às crianças no Brasil. A iniciativa registra a data de nascimento do escritor como o dia oficial da literatura infanto juvenil no país.

A difusão do livro e da leitura entre crianças e jovens tem grande peso nas iniciativas promovidas pela Secretaria de Cultura, como destaca o titular Robério Braga. “A literatura é essencial não só para a formação de leitores, mas para a formação de pessoas. Por essa razão, o incentivo à leitura entre o público infantil faz parte das ações das bibliotecas mantidas pela Secretaria, em especial a Emídio Vaz, além de espaços como o Centro Cultural Usina Chaminé. Também é parte importante das ações do Programa Mania de Ler, que reúne vários projetos buscando estimular o hábito da leitura na população”.

Atividades

Ao longo de todo o mês de abril, a Biblioteca Infantil Emídio Vaz D’Oliveira vai oferecer uma programação temática em comemoração ao Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil, celebrado no último dia 2, em homenagem a Hans Christian Andersen, e ao Dia Nacional do Livro Infantil. Aí se incluem atividades como leituras, brincadeiras, jogos e apresentação de histórias, além da exibição de vídeos do televisivo “Sítio do Picapau Amarelo”, baseado na obra de Monteiro Lobato.

Os jovens visitantes da biblioteca poderão ainda conferir a exposição “Hans Christian Andersen e Monteiro Lobato”, que apresenta um pouco da biografia e das principais obras dos dois grandes autores da literatura infantil, e também participar de oficina de arte para confecção de marcadores de livros.

As atividades na Biblioteca Infantil Emídio Vaz acontecem de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 14h, com entrada gratuita. O espaço no Centro de Manaus é aberto para crianças e pais, e também recebe visitas agendadas de alunos de escolas da cidade. O agendamento é obrigatório para grupos acima de dez pessoas, e deve ser feito por meio do telefone (92) 3637-7397 ou pelo email bemidiovaz@culturamazonas.am.gov.br.

Biblioteca itinerante

Também comemorando o Dia Nacional do Livro Infantil, o Mania de Ler vai visitar a Casa da Criança, no Centro, nesta terça (18) e quarta-feira (19), das 9h às 11h. Levando uma biblioteca móvel com obras das literaturas infantil, juvenil e amazônica, além de estantes e cadeiras, o programa promete alegrar as manhãs dos pequenos atendidos pela entidade assistencial com leituras livres, leituras direcionadas com monitores, contação de histórias e outras atividades lúdicas associadas à leitura.

Já na quinta-feira (20), o Mania de Ler chega à Escola Estadual Ribeiro da Cunha, também no Centro, com o projeto Cinema e Literatura. Das 9h às 11h, a ação vai promover a exibição do filme “Alice no País das Maravilhas” para alunos de 6 a 8 anos. O objetivo do projeto é estimular a leitura por meio de clássicos adaptados para a Sétima Arte, e inclui ainda o sorteio de livros entre o público participante.

Com informações da assessoria