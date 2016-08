Dia Nacional de Combate ao Fumo terá programação especial em Manaus

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) irá promover na segunda-feira (29), uma série de atividades devido ao dia Nacional de Combate ao Fumo. A ação vai envolver modalidades esportivas e de lazer, a partir das 7h30, na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Na ocasião, estão previstas sessões de treinos funcionais, atividade aeróbica, aulas de dança, circuito de caminhada, sorteios de brindes e distribuição de lanches. A expectativa é que participem atletas e frequentadores do local.

De acordo com o diretor-presidente da instituição, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci, a ideia é passar a mensagem da importância da atividade física na prevenção do câncer e demais doenças associadas ao sedentarismo, além de chamar a atenção para um dos principais fatores de risco das neoplasias malignas: o tabagismo.

Segundo a chefe do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC), enfermeira Marília Muniz, este ano o tema abordado será: ‘Esporte sem cigarro é mais radical’. Na ocasião, membros da FCecon repassarão aos participantes informações sobre os fatores de risco do câncer e a influência do cigarro no aparecimento de neoplasias malignas. As substâncias que compõem o cigarro potencializam, segundo ela, o aparecimento de cânceres como o de bexiga, boca, traqueia e pulmão – este último em maior proporção, já que o fumo está relacionado à maioria dos casos desse tipo da doença.

De acordo com o coordenador estadual do Programa de Nacional de Controle do Tabagismo, cardiologista Aristóteles Alencar, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Criado em 1986, pela Lei Federal 7.488, o Dia inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva.

Para aproveitar o momento de valorização do esporte no Brasil devido aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o tema das ações este ano é relacionado ao esporte e possui como slogan ‘#MostreAtitude: sem o cigarro sua vida ganha mais saúde’. A prática de atividade física é importante fator de proteção para diversas doenças, em especial as crônicas não transmissíveis, como o câncer.

A campanha tem como foco o público jovem e adulto (aproximadamente de 13 a 35 anos), de ambos os sexos, fumantes ou não. A opção por focar no público jovem é parte da estratégia para prevenir a experimentação e a iniciação (que ocorrem, principalmente, entre adolescentes e jovens, aproximadamente dos 13 aos 25 anos).

A associação desse tema com o controle do tabaco pode potencializar o alcance dos seguintes objetivos, segundo o especialista: 1) Prevenção da iniciação – o esporte pode manter os jovens longe do tabaco pela preocupação em manter a boa saúde e por favorecer a socialização. 2) Apoio à cessação – a prática de atividade física é um aliado importante no processo da cessação do tabagismo. 3) Promoção de ambientes livres de fumaça do tabaco – disseminar a ideia de incoerência do uso de tabaco em locais utilizados para prática de esportes, assim como reforçar a implementação da legislação Nacional sobre ambientes livres de fumo (Lei12.547/11).

A ação será coordenada pelo DPCC, em parceria com a Coordenação Estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco do Câncer, ambos vinculados à Fundação.

