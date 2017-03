Dia Mundial da Água é celebrado por mais de 100 alunos no Parque Sumaúma

Mais de 100 alunos das escolas estaduais José Carlos Guimarães e Professora Hilda de Azevedo Tribuzy participaram de uma programação especial – realizada nesta sexta (24), no Parque Estadual Sumaúma, Zona Norte – para celebrar ainda o Dia Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o dia 22 de março.

Entre as atividades, os alunos participaram de palestras, de um circuito ambiental com trilhas e visitaram o igarapé do “Goiabinha”. Eles também receberam orientações sobre busca, resgate e salvamento com cães.

A programação foi iniciada por volta das 8h. Um dos destaques que chamou a atenção das crianças foi a exposição do trabalho realizado pela Sema com a Sala de Situação. Ela funciona como um centro de gestão de situações críticas e subsidia a tomada de decisões com base no monitoramento de focos de calor, pluviosidade, nível dos rios, entre outros serviços. Ela foi cedida pela Agência Nacional de Águas (ANA) para dar suporte na prevenção de eventos críticos tais como inundações, secas, tempestades e queimadas. A estrutura foi usada para mostrar a importância do uso consciente da água e seu papel no planeta.

A programação contou ainda com palestras sobre prevenção contra incêndios florestais, preservação da fauna, e demonstração prática de caminhões e equipamentos usados no combate a incêndios florestais e urbanos, pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a gestora do parque, Amanda Gomes, apesar da programação ser alusiva ao Dia Mundial da Água, o parque oferece as atividades diariamente para o público em geral. Ela destaca que o parque recebe mensalmente centenas de estudantes das redes pública e privada de educação, além de visitantes que procuram o local para fazer caminhada.

“É sempre uma satisfação receber os visitantes no parque. Temos as visitas agendas de escolas e faculdades devido a grande quantidade de alunos, o que requer planejamento, mas qualquer pessoa que quiser visitar o parque é bem-vinda e não precisa agendar. O parque está de portas abertas para receber a população”, ressaltou.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), gestora da unidade, em parceria com o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma) do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Agentes Ambientais Voluntários (AAVs).

Com informações da assessoria.