Dia Internacional dos Povos Indígenas é celebrado com manifestações culturais no AM

A programação contará com palestras, mesa-redonda, visitas guiadas e oficinas de gastronomia indígena – Arquivo/AET

Instituído no dia 9 de agosto de 1994 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Dia Internacional dos Povos Indígenas será celebrado em Manaus, nesta quarta-feira (9), com diversas manifestações culturais, palestras e oficinas de gastronomia indígena. Para as lideranças, a data representa uma conquista para a preservação, integridade física e cultural desses povos, e possibilita, ainda, mobilizar a sociedade a fim de minimizar as desigualdades existentes e ampliar as garantias aos direitos das nações indígenas.

Leia também: Em Manaus, índios de 20 etnias participam de jogos interculturais na zona rural

As atividades organizadas pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) iniciam às 9h, no auditório Gabriel Gentil, localizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, com uma palestra que abordará o tema “Desafios para o ensino e a pesquisa da história indígena da Amazônia”, ministrada pelo professor doutor Davi Avelino Leal, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Em seguida, das 14h às 15h30, acontece a mesa-redonda sobre o assunto “A atuação do psicólogo nas comunidades indígenas e as políticas de saúde”, com Orayde Siqueira e Mary Daniele Michiles, psicólogas do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Manaus. O público terá conhecimento, ainda, sobre o trabalho em conjunto realizado com a vigilância epidemiológica, além das notificações sobre violência, suicídios e outros males relacionados à saúde mental indígena.

O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado no dia 9 de agosto – Divulgação

De acordo com a SEC, em paralelo às demais atividades, acontecem, no salão do centro cultural, visitas guiadas, das 9h às 14h, nas quais será possível conhecer as expressões e registros culturais da Amazônia de todas as épocas, além de uma diversidade de referências e manifestações do patrimônio natural, artístico e cultural amazônico continental. No mesmo horário, será realizada uma feira de artesanato com itens do folclore regional, produzidos por indígenas de Maués e do Alto Rio Negro, da família Artes Dessana. No Cine Silvino Santos, documentários e filmes sobre a temática indígena serão exibidos ao público, no decorrer do evento, das 9h às 17h.

Para quem tem interesse no tempero indígena, as oficinas gastronômicas iniciam às 10h45, resgatando a culinária dos povos do Alto Rio Negro, os yanomamis. Às 15h45, o professor de gastronomia e chef de cozinha Bruno Raphael ensinará a fazer ótimas receitas por meio do reaproveitamento de resíduos.

As inscrições para o evento serão realizadas via e-mail [email protected] ou por contato telefônico diretamente com a gerência técnica (2125-5308). Ao fim do evento, os participantes receberão declaração de participação.

EM TEMPO

Leia mais

Vizinhos de índios venezuelanos denunciam uso drogas e prostituição no Coroado

Funai cria grupo de trabalho para investigar ataque a índios Gamela no Maranhão

Mais de 200 Índios venezuelanos são transferidos para abrigos em Manaus