Dia Internacional da Mulher será comemorado com ações sociais na Zona Leste

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) vai realizar, nesta quarta-feira (8), a partir das 8h, uma ação de cidadania para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O evento acontece na Escola Municipal Hiram Lima Caminha, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Serão oferecidos serviços de emissão de Carteira de Identidade, 1ª e 2ª Via da Certidão de Nascimento, Registro Tardio, atendimento do Cadastro Único, psicossocial e jurídico, além de embelezamento com corte de cabelo, esmalte nas unhas e designer de sobrancelhas.

E como o clima é de festa, os Garis da Alegria, a bateria da escola de samba A Grande Família e o grupo de idosas dos CRAS Prourbis e São José III farão uma apresentação especial para o público.

Com informações da assessoria