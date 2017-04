Dia do goleiro: data celebra posição mais ‘ingrata’ do futebol

Dentro de campo, eles são os únicos que podem dominar a bola com as mãos num espaço determinado – a grande área. Os maldosos dizem que a posição é tão ingrata que na parte dedicada a eles dentro das quatro linhas, não nasce grama. Outros fazem questão de afirmar: um bom time de futebol deve começar por um bom goleiro e o número que carregam nas costas é justamente o 1. A importância do arqueiro dentro do esporte bretão é tão grande que hoje, dia 26 de abril, comemora-se o dia do goleiro.

Nas peladas disputadas nos campinhos de bairro, não tem jeito: vai para o gol aquele que tem menos habilidade com os pés, aquele que na hora do par ou ímpar é o último a ser escolhido pelos colegas. A história não foi diferente com o arqueiro do Manaus FC, Jonathan, que ficava de lado e acabava sendo o responsável por evitar o gol do adversário em partidas disputadas na terra onde nasceu.

“Lá em Alvarães, nas peladas de fim de tarde com os amigos, eu só jogava na linha quando era travinha, porque não tinha como ir para o gol. Quando tinha alguma trave maior, quando a gente jogava no campo da cidade, eu ia para o gol porque não sobrava espaço, eu era muito ruim na linha e sempre me jogavam para o gol. Fui começando a gostar da posição, via que não fazia quase nada e me sentia bem e comecei a me destacar”, recordou Jonathan.

Dos oito goleiros titulares que disputam o Campeonato Amazonense, o arqueiro do Gavião do Norte é um dos dois amazonenses – o outro filho da terra é Douglas, do Holanda. Com passagens por Nacional-AM, Sul América-AM, Rio Negro-AM, Operário-AM, Uberlândia-MG, Primavera-SP e Rio Verde-GO, ele reconhece que a “profissão goleiro” tem passado por mudanças e exigido cada vez mais dedicação dos profissionais para atuar com os pés.

“Eu vejo aumentando a necessidade (de jogar com os pés), até porque, se o goleiro participar mais com os pés, torna-se um jogador a mais dentro de campo, pode até fazer uma diferença. Como líbero, Rogério Ceni desbravou isso aqui no Brasil. Hoje em dia, acho que 70% dos goleiros já sabem trabalhar com o pé, pelo menos o básico, não como um jogador de linha”, visualizou o jogador.

Jonathan reconhece a falta de intimidade com a pelota. Sem vergonha alguma, admitiu que aprendeu a atuar com os pés durante o passar dos anos, principalmente depois de ter tomado muita dura do preparador de goleiros Luna, que trabalhou com o arqueiro no Nacional. A necessidade de evoluir jogando com os pés era tão grande que um dia da semana era dedicado para trabalho específico com os pés.

“Tive que aprender a jogar com os pés, não sou aquele craque como um jogador de linha, mas até que dá para levar, pelo o que eu aprendi, dá para jogar tranquilo com os pés. Hoje no mundo, nós vemos grandes goleiros como o Neuer, o Ter Stegen, todos com bastante habilidade com os pés, evitam sair dando chutão, o próprio Neuer trabalha como líbero ali atrás. Esta necessidade está se tornando obrigatória hoje em dia”, analisou o guardião da meta do Manaus FC.

Em ação

Na noite desta quarta-feira (26), Jonathan terá a oportunidade de comemorar o dia do goleiro na melhor maneira possível: sem ser vazado. Para isso, ele terá de evitar os gols do Penarol, às 19h, no estádio Ismael Benigno, a Colina. No outro jogo da rodada, São Raimundo e Holanda duelam no mesmo local, às 21h.

Posição mais ‘perigosa’

Em sua segunda passagem pelo futebol amazonense, o goleiro do Penarol, Paulo Wanzeler, teve um início dentro do futebol muito parecido com o de Jonathan. De acordo com ele, por ser o mais gordinho entre os garotos que treinavam no futsal da Tuna Luso-PA, sempre era empurrado para jogar no gol. Hoje, profissionalizado, o arqueiro comemora o fato de ter sido preterido.

“É aquilo, o goleiro ou é herói ou é vilão. O cara que quiser ser goleiro tem que saber disso: uma hora a gente sai como herói e outra como vilão. Temos de estar sempre preparados. Me sinto muito orgulhoso de trabalhar nessa função, que carrega uma responsabilidade muito grande. Por trás de mim, tem todo um aparato do clube, um investimento. Ali eu tenho de segurar isso tudo, mas tiro isso tudo com muita tranquilidade, se a gente se agoniar é pior”, brincou o Wanzeler.

Reconhecido do torcedor amazonense, Pablo, atualmente no Rio Negro, se diz realizado por ter se tornado o que sempre sonhou. Fã de Taffarel quando criança, ele vê o arqueiro como peça fundamental dentro de uma equipe de futebol. “Não é uma posição maldita e sim um privilégio ser goleiro, desde os treinos específicos aos jogos. Até nossa roupa é diferente”, finalizou.

André Tobias

EM TEMPO