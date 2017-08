Dia do Folclore relembra expressões culturais esquecidas no Amazonas

O movimento folclórico do Amazonas mais conhecido é o Festival de Parintins – (Bianca Paiva/Agência Brasil

As expressões culturais são a maior representação da identidade de um povo. O folclore, parte de um conceito mais amplo conhecido como cultura popular, tem suas matrizes nos povos tradicionais e está presente em manifestações artísticas como a literatura, a música e a dança. No Amazonas, onde a maior demonstração dessa tradição vem da floresta, esse universo é rico e muito do que existe nele ainda é desconhecido por grande parte da população, o que vai além do Festival Folclóricode Parintins.

De acordo com o educador popular e cientista político Marcos Moura, criador do Instituto Ajuri, algumas dessas manifestações estão intocadas e restritas em comunidades quilombolas como o Gambá, presente nos municípios e Barreirinha e Borba. “Não posso gostar daquilo que eu não conheço”, argumenta. Ele opina ainda que faltam políticas públicas de valorização para reconhecer expressões como essas e torná-las patrimônio cultural e

imaterial do Estado.

Leia também: Critical Age e Cileno são atrações da ‘Terça cultural’

Foi por meio de uma sugestão do Instituto Ajuri que a toada, o ritmo do boi-bumbá, e a manifestação das Pastorinhas receberam esse reconhecimento. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Para Moura, o Dia do Folclore é um dia para refletir sobre a importância da valorização dessas expressões e lembrar de figuras que se dedicaram ao estudo e à investigação dessas comunidades e suas tradições como Tonzinho Saunier, Nunes Pereira e Mário Ypiranga Monteiro.

Marcos Moura enfatiza ainda que as manifestações culturais têm funções social e econômica importantes e que cabe ao poder público oferecer mais oportunidades de acesso à arte. “Jovens em situação de risco são resgatados pela cultura. A arte salva vidas”, afirma. “Além disso, é um fator que movimenta a economia. Um grupo de ciranda, por exemplo, dá emprego a costureiras e beneficia lojas de tecidos”, acrescenta.

Cultura rica

Para o professor Sérgio Ivan Gil Braga, doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo, a cultura popular brasileira é muito rica e isso está refletido nos eventos sazonais do calendário, desde o ciclo de Reis, passando pelo Carnaval, a Paixão de Cristo, as festas juninas, até o Natal.

No Amazonas ainda tem expressões culturais pouco conhecidas

Braga ressalta que as expressões tradicionais do país estavam concentradas no meio rural, mas com as migrações para a Zona Urbana, ocorridas no século passado, o pensamento mais comum era que se perdessem no ambiente metropolitano. “O que aconteceu foi o oposto. As tradições se mantiveram e as expressões ganharam força. Esses migrantes trouxeram consigo suas riquezas culturais, as festas religiosas, as danças, a culinária e elas permaneceram”, conta.

Ele destaca ainda que as políticas públicas são fundamentais e cita o estatuto de tombamento criado pelo decreto-lei 3.551/2000, que promove a identificação e salvaguarda dos

bens culturais.

“Hoje em dia, qualquer entidade da sociedade civil pode pedir ao Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional (Iphan) e solicitar o reconhecimento de determinada expressão cultural”. O Círio de Nazaré, manifestação cultural presente no Pará, por exemplo, e o frevo, de Pernambuco, já foram reconhecidos pelo instituto. O ritmo pernambucano, aliás, foi declarado patrimônio imaterial da humanidade em 2012 pela Unesco, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU).

O secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga, entende o folclore como “parte fundamental na representação artística” do Estado. Ele cita como conquistas nesse sentido a construção do Centro Cultural Povos da Amazônia, os constantes incentivos aos festivais folclórico de Parintins e do Amazonas e às cirandas. “Recentemente, patrocinamos a participação da equipe amazonense no Campeonato Nacional de Quadrilhas, no Maranhão”.

Kaássio Nunes

EM TEMPO

Leia mais:

Caprichoso é campeão do 52º Festival Folclórico de Parintins