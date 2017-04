Dia de São Jorge: Igreja Católica celebra o Santo Guerreiro

Há 60 anos a Igreja Católica em Manaus deu início a paróquia São Jorge. Localizada no bairro que leva o mesmo nome da igreja, a paróquia é o “coração” da comunidade. De lá nasceram grandes e importantes movimentos que engajaram social e religiosamente a população local. Mais do que esse engajamento, o propósito maior da paróquia São Jorge é evangelizar e acolher a todos os irmãos, independentemente, da condição em que se encontram.

E neste 23 de abril, data em que a igreja São Jorge comemora mais um ano de vida e atividade cristã, todos somos convidados a partilhar dos festejos do padroeiro. Tendo como tema “São Jorge, nosso padroeiro, ajuda-nos a cuidar da criação” e como lema “Paróquia São Jorge, 60 anos de caminhada pastoral”, a agenda de programação é extensa.

Para comemorar os 60 anos de história da igreja, hoje a paróquia São Jorge disponibiliza de ampla programação aos fiéis do Santo Guerreiro, com celebrações às 6h, 7h30 e 11h. De 12 até às 17h, a igreja ficará aberta para que os fiéis possam fazer adoração e louvores. Durante todo o dia, na área externa, os fiéis poderão adquirir café da manhã, a partir de 6h, e almoço, a partir de 11h. Entre as opções de almoço serão disponibilizados churrasco e peixe frito.

Às 17h os fiéis são convidados a participar da procissão que irá percorrer as ruas Brasília, Santa Luzia, Edson Stanislau Afonso, Barão do Rio Branco, Primeiro de Maio e Vicente Torres Reis. Após a procissão será realizada a Santa Missa, seguida de arraial. Durante o arraial serão feitos bingo, leilões de objetos diversos, venda de bebidas e alimentos, além de brincadeiras e atividades lúdicas.

A paróquia São Jorge está localizada à rua Emílio Ruas, 311, São Jorge, Zona Oeste.

