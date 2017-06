Dia de Santo Antônio terá procissão e 10 mil pães distribuídos em Manaus

A partir das 17h, começa a procissão do ‘Santo Casamenteiro’ – foto: Diego Janatã

O mês de junho tem inúmeras festas e celebrações, mas a primeira delas para os fiéis católicos é comemorada, nesta terça-feira (13), com os festejos ao santo dos pobres e casamenteiro – Santo Antônio. Em Manaus, as celebrações iniciam às 17h, com a procissão na Paróquia de Santo Antônio, localizada na rua Padre Francisco, N. 350, Zona Oeste. Em seguida, haverá a missa que será presidida pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros. E para finalizar, a igreja ainda promoverá um arraial.

De acordo com a arquidiocese, serão distribuídos em toda Manaus mais de 10 mil pães para os fiéis e devotos de Santo Antônio. Ainda segundo a arquidiocese, várias igrejas terão missas em festejos ao santo. Basta o devoto ir à sua comunidade ou acessar o site da instituição www.arquidiocesedemanaus.org.br .

Quem é Santo Antônio

O frade franciscano Santo Antônio nasceu em Portugal em 1195 e viveu grande parte de sua vida em Pádua, na Itália. Ele ficou conhecido como o “santo casamenteiro” porque ajudava mulheres humildes a conseguirem dote e enxoval para o casamento. Milhares de devotos no mundo celebram, todo ano, o dia do padroeiro. Também é considerado protetor dos pobres e santo dos milagres, tendo feito muitos ainda em vida.

O Pão de Santo Antônio

Conta-se, que Frei Antônio vivia, já famoso pelas suas pregações e caridade, no convento em Pádua. Um dia, um homem veio bater à porta pedindo pão e quem o atendeu foi Antônio – que deu sem titubear deu ao pobre. Porém, o homem não foi o único pobre atendido naquele dia.

Assim a caixa do pão, ficou vazia, então o frade cozinheiro, quando estava próximo do horário de comer, viu que faltava pão para a refeição dos irmãos. Por isso, o frade cozinheiro reclamou da situação ao Frei Antônio, que disse: “Não se preocupe, irmão! Deus há de providenciar!”

Ao voltarem os frades da oração para o refeitório, a caixa estava cheia de pães, causando surpresa ao frade cozinheiro.

Mais do que a lenda, importa perceber toda a riqueza do seu simbolismo. Através de Santo Antônio, Jesus continua a realizar o grande milagre da multiplicação dos pães. Jesus tem compaixão da multidão faminta e multiplica o pão para saciar-lhes a fome (tanto da fome corporal como espiritual).

Capela Pobre Diabo

Localizada na rua Borba, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, a capela é de devoção a Santo Antônio. Construída no século passado, com um espaço apropriado para 20 pessoas, todo o dia 13 de junho recebe a visita de muitos devotos, pagadores de promessa, além daqueles que desejam conhecer por dentro a capela e saber um pouco mais da origem dela. Conta-se que a origem do nome veio do português Antônio Vitelo, que era dono de um comércio muito conhecido por causa de uma placa que sempre esteve dentro do estabelecimento com os dizeres: “Fiado só ao pobre diabo”.

