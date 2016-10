Dia de Finados deve levar até 500 mil pessoas aos cemitérios de Manaus

Os cemitérios de Manaus devem receber uma média de 500 mil pessoas no próximo dia 2 de novembro. A estimativa é da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que administra os espaços. Por conta da grande quantidade de pessoas, a prefeitura de Manaus deu início às reuniões de estratégias para a ‘operação Finados’.

A capital tem dez cemitérios, sendo quatro na zona rural e seis na área urbana, os mais movimentados, e que vão receber um reforço de agentes públicos. São eles: São João Batista, Santa Helena, São Francisco, Santo Alberto, Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora Aparecida (o Tarumã), esse último o maior deles.

“Já começamos o trabalho de limpeza em todos eles. Agora a estratégia é definir o papel de cada órgão, a forma que podemos trabalhar para agilizar a resposta quando necessário e oferecer a maior comodidade para aqueles que vão aos cemitérios para homenagear seus entes queridos”, explicou o subsecretário da Semulsp, José Rebouças, após reunião com órgãos municipais.

Participaram do encontro representantes, além da Semulsp, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Subsecretaria Municipal de Abastecimento de Feiras e Mercados (Subsempab), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Defesa Civil Municipal, Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e o Gabinete de Gestão Integrada (GGI).

Para a diretora de operações da Casa Militar Municipal, Geórgia Seki, integrar os órgãos e definir pontos específicos da operação facilita o trabalho de todos. “Estamos na segunda reunião e já marcamos o reconhecimento dos cemitérios para definir pontos de apoio e trânsito. Muitas pessoas, nesses dias, vão em carros particulares e é preciso se antecipar a esse trânsito nos cemitérios. Outro ponto abordado é que a operação vai começar às 5h do dia 2, mas, o fim de semana que antecede o feriado terá ações de secretarias específicas para preparar o espaço para a programação, como as missas campais”, explicou.

Com informação da assessoria