“Dia de Cooperar” oferece serviços à população na Arena da Amazônia

Dia de cooperar oferece serviço à população de Manaus – Foto: Divulgação

Celebrar beneficiando a população: é assim que as cooperativas amazonenses vão comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, no dia 1º de julho, na Arena da Amazônia, oferecendo serviços de saúde, educação, cidadania e atividades gratuitas, em uma programação que vai das 8h às 16h.

Dia de Cooperar

Trata-se de mais uma edição do programa “Dia de Cooperar”, também conhecido como “Dia C”, que reúne cooperativistas e voluntários em um dia de ação social. Cerca de 20 cooperativas e 600 voluntários participarão do evento, com o objetivo de atender pelo menos 15 mil pessoas. Entre os serviços oferecidos, estarão exames médicos, assessoria jurídica e emissão de documentos.

O evento é realizado anualmente, em nível nacional, e é organizado em Manaus pelo Sistema OCB/AM, que compreende o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas (OCB/AM) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/AM), contando com a mobilização das cooperativas associadas e de parceiros.

A meta é somar voluntários para beneficiar mais pessoas, conforme explica o presidente do Sistema OCB/AM, José Merched Chaar. “As cooperativas estão preocupadas com o legado que vão deixar para as próximas gerações, e é com este programa que podem oferecer voluntariamente sua contribuição para as comunidades em que estão inseridas, através da promoção de iniciativas que beneficiam milhares de pessoas em todo o país”, afirma.

Dia C

Na trajetória do programa, nos últimos anos, o Dia C se consolidou nacionalmente, promovendo iniciativas socioambientais e transformando realidades em todo o país. Em 2016, 1.278 cooperativas desenvolveram 1.180 projetos, com a mobilização de mais de 86 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 777 cidades espalhadas por todos os estados e no Distrito Federal. Este ano, a meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas através dos projetos contínuos.

O grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades em que as cooperativas estão inseridas. Para isso, o programa busca abraçar integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), no intuito de alcançar as 169 metas e, assim, tornar o mundo um lugar mais justo e menos desigual, até 2030.

Serviço:

O quê: Dia C no Amazonas

Quando: 1º de julho (sábado), das 8h às 16h

Onde: Arena da Amazônia – Av. Constantino Nery, 3637, Flores

Quanto: Gratuito