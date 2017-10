Dia das Crianças: saiba onde a garotada pode se divertir em Manaus

Ampla programação de feriado em Manaus vai agitar a criançada nesta quinta-feira ( 12). Alguns espaços públicos e particulares já deram início às atividades. Há opções nas áreas de cultura, arte, música, dança, teatro e brincadeiras. Várias atividades contam com entrada franca. O EM TEMPO preparou uma série de opções. Confira:

Parque da Criança

O que: Programação especial com atividades lúdicas , apresentações e brincadeira das 10h às 20h;

Entrada: Gratuita;

Local: R. Castro Alves, 100 – Aleixo.

O Bosque da Ciência- Inpa

O que: O Coral Infantil da Fundação Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam) fará uma apresentação as 11h no Auditório da Ciência

Entrada: Gratuita

Local: Rua Bem-te-vi (antiga Otávio Cabral), s/nº, Petrópolis.

Musa – Museu da Amazônia

O que:Um fungário fará parte da programação da visita guiada na floresta. Outra atividade incluída neste dia especial é o laboratório experimental de borboletas a partir das 8:30 com funcionamento do museu até as 17h;

Visitas guiadas: R$ 10,00

Subida na torre: R$ 20,00

Visitas guiadas + subida na torre: R$ 30,00

Entrada gratuita: crianças até 5 anos

Meia-entrada: estudantes, idosos brasileiros; e participantes do Programa Nosso Musa

Local: Avenida Margarita (antiga Uirapuru), s/n Cidade de Deus.

Obs: O Programa Nosso Musa contempla os moradores de Manaus que apresentarem identidade e comprovante de residência.

Leia Também: Público infantil terá programação especial na semana do Dia das Crianças

Cigs- Zoológico

O que: Serão realizadas atividades infantis na OCA do Conhecimento e a visitação ao zoológico funcionará normalmente a partir das 9h até as 17h;

Entrada: Gratuita;

Local: Av. São Jorge, 750 – São Jorge.

Teatro Amazonas

O que: Espetáculo, Os Encantos da Floresta, inspirados nos personagens mitológicos do folclore amazônico, como o Curupira, a Cobra Grande e a Matinta-Perêra, e em lendas famosas como a do Tamba-Tajá, os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro apresentam um espetáculo em celebração ao Dia das Crianças em duas sessões (12 e 13), às 18h e às 20h;

Entrada: Gratuita;

Local: Avenida Eduardo Ribeiro, Centro.

“Kids – O Show

O que: Idealizado pela ex-participante de um reality, o show traz outros seis cantores mirins que também participaram da competição televisiva em duas sessões uma às 17h e outra às 20h;

Ingressos: vendidos na bilheteria do Teatro ou pelo site www.bestseat.com.br.

Fundação Vila Olímpica de Manaus

O que: Brincando na Vila, o evento recebe crianças para atividades esportivas de 8h à 12h;

Entrada: Gratuita;

Local: Av. Pedro Teixeira, 400 – Dom Pedro.

Teatro Manauara

O que: Musical, Turma da Mônica encena clássicos da literatura em Manaus;

Ingressos: Na bilheteria no Teatro;

Local: Manauara Shopping-Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis

Fazendinha Via Norte

O que: A área externa do Shopping Via Norte vai apresentar a partir das 15h animais como, cavalos, pôneis, galinhas, caprinos, entre outros. O objetivo deste projeto é aproximar a população dos animais do campo;

Entrada: Gratuito;

Local: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760 – Monte das Oliveiras.

ORCS – A Invasão dos Gigantes

O que: Você vai poder ver, tocar e fotografar os Maiores ORCs do mundo com a exposição ORCS, A Invasão dos Gigantes até o dia 29 de Outubro;

Local: Piso Arara (térreo).

Entrada: Gratuito

Local: Av. Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova.

Tainá Benevides

EM TEMPO

Leia mais:

Exposição, teatro e Boi Manaus para comemorar os 348 anos de Manaus

Sesc realiza 32° Feira do Livro com tema em homenagem ao artista Moacir Andrade

Instituição em Manaus realiza campanha para crianças em situação de risco no Dia das Crianças