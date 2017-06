Dia da Música terá palco no Café Teatro

Realizado em 22 cidades brasileiras, o “Festival Dia da Música” apresentará, no Les Artistes Café Teatro, o “Palco Noites do Norte”, com shows de bandas que vão do Brega ao Rock n’ Roll, no próximo sábado, 24/6. Os shows iniciarão às 14h e a entrada é gratuita. O evento conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Ao todo, 12 bandas da capital amazonense e de outros estados se apresentarão no palco do Café Teatro. Entre elas, nomes como Luneta Mágica (AM), Alderia (AM), Lista de Lily (DF), Peartree (SP), Edição de Papelão (RR), Artigo V (AM), The Stone Ramos (AM), Acigam (AM), The Moondogs (SP), Cida Aripória & convidados (AM) e Céu de Abril (PA). Os shows em Manaus integram a programação de mais de 300 shows, em 70 palcos, em 22 estados brasileiros.

“O Palco Noites do Norte no Dia da Música tem como ideia continuar fomentando a nova música brasileira em nossa cidade, aproveitando a oportunidade e fazendo um intercâmbio de artistas que Manaus ainda não conhece, mas que já circulam no circuito de festivais”, comentou o produtor e músico, Erick Omena.

O produtor destacou a importância da cidade em receber um evento como esse. “Manaus ganha com tudo isso, pois não existem eventos desse porte na cidade. Receber bandas de outros estados para tocar aqui é uma troca de experiências muito bacana que proporciona a divulgação da cultura. Tem banda que tocou no [programa] “Superstar”, outra que vai lançar disco no segundo semestre, todas elas nunca vieram a Manaus e estão dispostas a conhecer o calor amazonense”, comentou Omena.

O Les Artistes Café Teatro fica na Avenida 7 de Setembro, 377, no Centro.

Programação

Já no Boteco Ideal, no Centro, a partir das 18h, ocorrerá o “Palco da Terra” que contará com shows das bandas ‘Platinados’, ‘Casa de Caba’, ‘Escândalo Fônico’, ‘Dpeids’, ‘Dona Celeste’, ‘Sentapua’, ‘Nirvana dos Pobres’, ‘The Mones’ e ‘Ambrisia’.

O ingresso para esses shows custam R$2,00 e mais 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para a instituição Casa da Criança.

Com informações da assessoria