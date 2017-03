Dia da Mulher promete alavancar as vendas em Manaus

O comércio varejista de Manaus vai fazer do Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), uma possibilidade de alavancar as vendas com ações e promoções voltadas para o público feminino. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), ainda que não seja uma das datas com maior representatividade para o comércio, os lojistas são orientados a investir nesse momento.

O presidente da entidade,-Ralph Assayag, explicou que os lojistas estão preparando promoções com preços diferenciados, o que também inclui pequenos atrativos como flores e brindes montando algo especial para tentar levar as consumidoras para dentro da loja. “A CDL-Manaus orienta os comerciantes a aproveitarem a data para cativar a cliente. Quem não fizer, estará perdendo venda”, destacou.

A loja de roupas no centro de Manaus, Ryma Fashion, mobilizou as promoções em alta focando o público feminino e colocou descontos que variam de 15 a 20% nas peças. Calças compridas de R$ 139 ficaram por R$ 99, blusas de R$ 39 ficaram por R$ 25, além de shorts por R$ 20 e blusas por R$ 15. A gerente da loja, Regina Leite, informou que toda semana é proveitosa.

Ela disse ainda que a data pode cobrir uma lacuna deixada pelo período do de Carnaval que não deixou crescimento em comparação ao ano passado e manteve as vendas estáticas, porque também não houve queda. “Apostamos muito na semana da mulher e colocamos quase todo o estoque da loja em promoção para deixar os produtos bem atrativos para a data”, enfatizou.

Diferenciais

Os shoppings da cidade também exploram a data para atrair mais clientes. O Sumaúma Park Shopping vai fazer do Dia Internacional da Mulher um dos principais pontos de comercialização do mês de março, período em que o empreendimento almeja aquecer as vendas como explicou o superintendente, Claudio Voso. “A expectativa é de um crescimento real e nominal de 5% nas vendas de março deste ano”, acrescentou.

O shopping Manaus Via Norte, localizado na Zona Norte de Manaus, traz a promoção especial “Compre e Ganhe”, iniciada desde o último dia 2. A cada R$ 250 em compras, as clientes ganham uma nécessaire contendo dois esmaltes com cores diferenciadas. A campanha comemorativa segue até 30 de março ou o término do estoque.

O Manauara Shopping, está com a programação ainda sendo preparada e divulgou apenas a comemoração especial no restaurante Tio Armênio, onde todas as mulheres que forem jantar no restaurante ganharão uma caipifruta de melancia de presente, durante toda esta semana.

