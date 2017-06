Dia da Liberdade de Impostos leva centenas de pessoas a shopping de Manaus

Mais de mil lojas em todo o país participam nesta quinta-feira (01), da 7ª edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI). Em Manaus, ela acontece no período de 10h às 22h, em 68 lojas no Amazonas Shopping.

As lojas dos setores de calçados, cosméticos, vestuário, eletroeletrônicos e restaurantes que aderiram à campanha, reduziram os impostos do valor dos produtos e venderam preços abaixo do valor chegando a reduzir mais de 50% em alguns produtos.

O coordenador da CDL Jovem, Erick Bandeira, diz que a data é um momento para ajudar as pessoas a entenderem como funciona a carga tributária no país. “O movimento na primeira hora do shopping foi duas vezes maior que o normal, algumas lojas como as de eletrônicos estão com movimento de feirão. É nosso trabalho mostrar que isso não é uma ação promocional, mas visa mostrar o preço da carga tributária e batalhar para que os preços sejam trabalhados o ano todo” afirma.

Além de Manaus, outros 11 estados brasileiros participam da ação: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Laize Minelli

EM TEMPO