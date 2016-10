Dia da criança indígena é comemorado com ações sociais para comunidades do Tarumã

Ações sociais foram promovidas nesta terça-feira (18), durante o Projeto Dia da Criança Indígena realizado no balneário do Maia, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A ação, desenvolvida e gerenciada pela Fundação Estadual do Índio (FEI), teve como objetivo homenagear e contribuir para o desenvolvimento de crianças indígenas.

Na ocasião, foram oferecidos atendimentos odontológicos, oftalmológicos, vacinação e clínica geral. Os familiares dos pequenos também foram favorecidos com benefícios sociais como emissão de documentos como RG, carteira de trabalho e CPF.

“Promover o Dia da Criança Indígena é uma forma de homenagear as crianças oferecendo um momento de diversão, aprendizado e benefícios sociais, além de fortalecer a união dos povos tradicionais”, ressaltou o presidente da FEI, Raimundo Atroari.

Dentro da programação, também houve a apresentação cultural do grupo indígena Makiritari (Homem que vira onça), composto por indígenas adolescentes e promoção de vendas de artesanatos indígenas.

“Nossa ação foi focada em crianças de até 12 anos, mas temos pessoas de todas as idades de mais de seis comunidades indígenas aqui do Tarumã”, completou o Raimundo.

Para este evento, os indígenas e colaboradores da FEI, realizaram um ‘puxirum’, nome dado às ações feitas em conjunto nas aldeias indígenas, sendo realizada a pesca de aproximada 2,5 mil unidades de peixes de diversas espécies, que foram assados em uma fogueira especifica para o evento e distribuídos para os presentes.

