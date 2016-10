Dia da Criança com roteiro especial para diversão em Manaus

O Dia da Criança está próximo e o portal EM TEMPO reuniu para quem quiser se divertir com seus pequenos um roteiro especial de programação. Muitas atividades são oferecidas pelos principais shoppings da cidade. Confira:

Amazonas Shopping

No mais tradicional centro de compras da cidade, o que não vai faltar é lazer e diversão para a garotada, começando com o ‘Meet & Greet’ de Peppa Pig e seu irmão George, no qual é possível registrar o encontro com os porquinhos mais queridos do mundo. Até quarta (12), os personagens oficiais estarão no mall para atender a molecada, das 16h às 19h, no Peppa Pig Playground, espaço temático inaugurado no início do mês em homenagem ao mês das crianças. Com uma área gratuita e outra paga, a atração segue na praça central do Amazonas Shopping, Zona Centro-Sul, até dia 27, durante todo horário de funcionamento.

Os pequenos que curtem esportes também poderão se divertir no Florestinha Park, que preparou uma série de atividades nessa área, como competições de futebol e basquete.

Já quem tem um pequeno ‘Masterchef’ pode usufruir das atividades da ‘Toque Gourmet Culinária’, operação que está em temporada no Amazonas Shopping até 31 de outubro. E para a criançada que adora assistir filmes, a opção são as sessões do cinema Kinoplex, que semana conta com ‘Cegonhas – A história que não te contaram’ (faixa livre), ‘O Lar das Crianças Peculiares’ (a partir dos 12 anos) e ‘É fada’ (a partir dos 12 anos), dentre as indicações para a data.

Sumaúma Shopping

O ‘Ateliê Kids’, do artista plástico Luciano Martins, é a atração especial neste mês de outubro no Sumaúma Park Shopping, Zona Norte de Manaus, com atividades que buscam explorar o lado sensorial e criativo dos pequenos. O espaço inédito funciona na praça de alimentação e segue até o dia 23 de outubro, com entrada gratuita, no horário de 13h às 21h30.

Estações de pintura, montagem, desenho e também ilustrações com releituras de grandes obras da história da arte mundial como é o caso da Mona Lisa de Leonardo da Vinci – feita pelo artista plástico brasileiro, estão no espaço montado na praça de alimentação do centro de compras.

Shopping Manaus ViaNorte

Neste mês, o que não vai faltar é o que fazer para a garotada no shopping Manaus ViaNorte – Avenida, também na Zona Norte. O centro comercial preparou uma programação com Planetário, cursos para crianças e adolescentes, Espaço Tecnológico, Funplay, Clube da Criança, Fazendinha, cineminha no Cine Araújo e promoções que contemplam o público infantil com promoções que valem ingressos para as atrações.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a garotada se diverte das 14h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, de 10h às 22h, e poderá curtir brinquedos como o Labamba , Batman , Piscina de Bolinhas, Tombo Legal e Castelinho Inflável.

Parque da Criança

Princesas, príncipes, bruxas, a Turma da Mônica e super-heróis prometem animar o Parque Cidade da Criança, nesta quarta-feira (12), em dez de programação gratuita. Todos os personagens vão participar da programação gratuita que iniciará às 10h com atividades até às 20h.

Durante a manhã, a festa começará às 10h com o espetáculo ‘Dia das Crianças: Show da Luna’. Paralela a esta apresentação ocorre a oficina de criatividade de pintura facial, na biblioteca, e as aventuras na tirolesa.

A partir das 16h, os palhaços ‘Pitico e Chuvisco’ vão comandar as brincadeiras no palco do parque. No mesmo horário, na Vila Feliz, ocorre demonstração de wrestiling (luta olímpica).

Show de Talentos

Cinco crianças selecionadas no concurso ‘Show de Talento Infantil’ vão se apresentar no palco a partir das 16h, com shows de dança e canto. No horário também ocorrerá uma matinê kids.

Às 18h, o grupo casarão de dança fará sua apresentação e, encerrando as atividades, ocorrerá a reapresentação do ‘Dia Das Crianças: Show da Luna’.

O horário de funcionamento do parque é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados e domingos, das 14h às 20h.

Com informações das assessorias