Dia da Consciência Negra traz à tona discussões pautadas pelo preconceito racial

Escolhido por coincidir com o dia da morte do principal líder do Quilombo dos Palmares – que representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil Colonial -, o Dia da Consciência Negra é comemorado neste domingo (20) com a intenção de relembrar a importância e refletir sobre a posição dos negros na sociedade. A data representa também o combate à discriminação racial sofrida pelas gerações que surgiram depois da época escravocrata.

Embora as lutas para essa parcela da população por meio de movimentos e associações como é o caso da Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) sejam incansáveis, a segurança, a saúde e a educação de negros no Brasil e no Amazonas ainda é bastante discutida.

Conforme o censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população negra e parda brasileira passou a ser maioria no país, sendo 50,7% de um total de 190.732.694 pessoas. Na época, a pesquisa mostrou que a maior parte da população negra se concentrava no Norte e Nordeste do país.

Já em 2014, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) revelou que a população que se autodeclarava negra representava 53% dos brasileiros, cerca de 17,4% da parcela mais rica do país.

Exemplo de pessoas que se consideram negras ou pardas está a estudante de petróleo e gás Ingrid Corrêa da Silva, 18, que mora em um aglomerado de apartamentos localizado na rua Humberto de Campos, no bairro São Jorge, Zona Centro–Oeste. A amazonense explica que sofre preconceito rotineiramente, por ser mulher de um homem negro e haitiano, o mecânico de veículos Ivelt Duclona, 26. Juntos, o casal tem uma filha chamada Kayla da Silva Duclona, de apenas 3 meses. No local residem, ao menos, outras 30 famílias de haitianos, segundo a estudante.

“Eu não consigo entender por que as pessoas têm preconceito com as outras. Meu marido veio do Haiti em 2013 por conta das dificuldades que o país dele estava passando. Nos conhecemos em outubro de 2015 e desde então, moramos juntos. Nem sempre as pessoas aceitam e acabam olhando de uma forma diferente, como se estivessem com nojo de nós. Ele não se importa, mas eu não sou tão educada como ele e não consigo ficar calada”, afirma Ingrid.

Questionada sobre hábitos e costumes trazidos pelo marido do país, destruído pelo terremoto de 2010 – que matou mais de 200 mil pessoas -, a estudante informa que o amor dá conta de ajustar cada diferença entre eles.

Preconceito em ‘brincadeira’

Na última quarta-feira (16), o ator Bruno Gagliasso compareceu à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para prestar queixa de racismo contra a filha de apenas 2 anos. A denúncia surgiu após a mulher de Bruno, a atriz Giovanna Ewbank, postar uma foto do casal com a menina em um perfil de uma rede social. Um seguidor da atriz disse que a criança não combinava com o casal por conta da cor.

Casos de racismo e injúria contra celebridades negras geralmente trazem à tona o que muitos anônimos sofrem diariamente de forma calada, seja no ambiente familiar, no trabalho ou na rua. A doméstica Teresa de Souza, 55, explicou que o preconceito, às vezes, pode vir como forma de uma simples “brincadeira”.

“Você não deve aceitar que as pessoas façam brincadeiras de mau gosto pela cor da sua pele. É um absurdo, e o pior é que isso já está tão comum entre na sociedade, que às vezes, tem gente que acha isso normal, mas não é. As pessoas negras, que sofrem isso, não podem se acostumar com esse tipo de situação, pois tem gente que entende e leva a vida numa boa, mas tem outros que sofrem calado com isso. Não podemos sofrer calados. Racismo é crime e quem o comete deve ser tratado como um criminoso”, declarou Teresa.

Mesmo com o aumento no número de queixas na delegacia, dados estatísticos divulgados pelo Mapa da Violência deste ano mostram que 29.813 mil negros morreram vítimas de homicídios cometidos por arma de fogo em 2014 em todo o país. Somente no Amazonas, 686 negros foram assassinados.

Reconhecimento Nacional

O Dia da Consciência Negra – 20 de novembro – foi constituído pelo projeto lei nº 10.639, em 9 de janeiro de 2003, e sancionado em 2011, pela então presidente da República Dilma Rousseff. No Amazonas, assim como nos Estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, a data é feriado.

Para comemorar essa data tão importante para a população afrodescendente e cultuar as práticas culturais trazidas para o Brasil e que hoje são tão fortes e presentes em nosso cotidiano, corridas e diversos eventos são realizados em Manaus, entre as comemorações uma feijoada deve ser realizada neste domingo (20), na comunidade do Barranco – reconhecida como remanescente de quilombo – localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA