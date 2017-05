Dia ‘D’ de mobilização de vacinação contra a gripe acontece neste sábado

Toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está mobilizada para o Dia ‘D’ de mobilização nacional, que ocorre neste sábado (13), como parte da 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Nesta data, estarão disponíveis 959 postos de vacinação em Manaus, com um total de 4,5 mil pessoas trabalhando para atingir a meta de 90% de vacinação na campanha.

Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinados os trabalhadores de saúde, os povos indígenas (aldeados e assistidos pela SESAI), as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A novidade deste ano é a inclusão dos professores das escolas públicas e privadas.

O público alvo é de 407.316 de pessoas, distribuídas em: 64.214 de crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos; 99.100 crianças de dois a quatro anos; 52.344 trabalhadores de saúde; 32.107 gestantes; 5.278 puérperas; 550 indígenas; 111.669 idosos e 42.054 indivíduos portadores de comobirdade.

A meta é atingir 90% do público alvo, o que representa 366.585 pessoas, no mínimo, vacinadas contra a influenza, para isso será disponibilizado em torno de 500 mil doses de vacina.

A vacina contra influenza é trivalente constituída por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contêm vírus vivos e não causa a doença. É contraindicada para pessoas com alergia grave ao ovo de galinha e para aqueles que já apresentaram reação anafilática a doses anteriores.

com informações da assessoria