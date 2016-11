Dezoito detentos são transferidos da delegacia de Manacapuru para unidade prisional de Manaus

Dezoito presidiários que estavam encarcerados na Delegacia Interativa de Manacapuru (DIP) foram transferidos, na manhã desta quinta-feira (24), para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus- Boa Vista). De acordo com a Polícia Civil, essa é a quarta transferência que acontece somente este ano, devido a superlotação nas celas da delegacia.

Os transferidos são: Abimael Laborda Pascoal, Antoniel Menezes Silva, David Silva da Silva, Eduardo Henrique Encarnação da Costa, Emerson Pereira Dantas, Erinaldo Freire Nunes, Felipe Lopes de Lima, Fernando Rodrigues de Lima, Isaias Pinto da Costa, Jonilson de Assis Freire, José Daniel Costa Matos, José Francisco Sales da Silva, Juniel da Silva Nobrega, Marcos Douglas da Silva Cardene Maciel, Miguel Bentes dos Santos, Rafael da Silva Conceição, Reginaldo Rodrigues da Silva Junior e Sandry Soares da Silva.

De acordo com o delegado João Batista, titular do DIP de Manacapuru, as celas não têm estrutura para acomodar um grande número de detentos. Alguns dos presidiários chegam a conversar livremente com outras pessoas que estão fora da delegacia.

“Aqui não tem estrutura de presídio, não tem muro. É uma delegacia pequena, aqui não é feito para manter presos. Eles têm que ficar aqui por alguns dias e depois precisam ser levados para o presídio”, afirmou.

A transferência foi escoltada pelos policiais civis da Força Especial de Resgate e Assalto (Grupo Fera). Os detentos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para fazerem exames de corpo de delito e, em seguida, encaminhados ao CDPM.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que todos os presos foram encaminhados para a nova porta de entrada do sistema prisional, que é a Central de Recebimento e Triagem (CRT). Os presos irão passar pelos procedimentos de triagem e cadastro, e serão transferidos para as unidades prisionais da capital. Ainda em nota, a Seap disse que já transferiu de dezembro de 2015 até novembro deste ano, mais de 280 presos da delegacia de Manacapuru para os presídios da capital. A pasta vem atuando no sentido de amenizar os problemas de superlotação de presos em delegacias do interior.

Fuga

No último domingo (20), o pistoleiro da facção criminosa Família do Norte (FDN) Marco Antônio da Silva Ataíde, o ‘Marquito’, e Iranildo Silva de França fugiram da unidade policial, após cerrarem as grades e usarem cordas, conhecidas como “terezas”, para escapar.

Ana Sena

Jornal AGORA