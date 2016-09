Dezessete faltam ao à prova final do 20º Exame OAB em Manaus

A fase final do 20º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Amazonas registrou apenas 17 abstenções, conforme informou a organização do concurso. A prova teve duração de cinco horas e foi realizada na tarde deste domingo (18) na unidade da Unip, bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Setecentos e quarenta e dois candidatos, sendo 471 aprovados ainda na primeira fase da vigésima edição e 271 do reaproveitamento também da 1ª fase, estavam aptos a concorrer na fase final no Amazonas.

O presidente da OAB-AM, Marco Aurélio Choy, a vice-presidente Adriana Mendonça e membros das Comissões OAB Universitário e da Comissão do Exame de Ordem, além do diretor da Escola Nacional de Advocacia, José Alberto Simonetti, recepcionaram os candidatos na Unip e fizeram questão de ir às salas para desejar sucesso aos futuros novos advogados. “Viemos fazer essa acolhida aos futuros advogados e dar essa mensagem positiva de que estamos aguardando cada um deles para a entrega dessa carteira”, disse Choy.

Nesta fase-final, os bachareis realizam a prova prático-profissional que é dividida em duas partes. Na primeira, a redação de peça profissional, valendo cinco pontos, acerca de tema da área jurídica de opção: Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Direito do Trabalho, Empresarial, Penal ou Tributário. Na segunda parte, respostas a quatro questões discursivas, sob a forma de situações-problema, valendo, no máximo, 1,25 (um e vinte e cinco) pontos cada, relativas à área de opção.

A decisão da apreciação dos recursos da prova prático-profissional e o resultado final do Exame serão divulgados na data provável de 26 de outubro de 2016.

Anualmente, a OAB promove três exames de ordem. A próxima edição ocorrerá em novembro, no dia 27 com a realização da prova objetiva e a segunda fase em 22 de janeiro de 2017 com a prova prático-profissional.

Com informações da assessoria