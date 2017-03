Dez mil repelentes são distrbuídos para atendimento de mulheres grávidas no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) está distribuindo dez mil repelentes para unidades de referência em atendimento à gravidez de alto risco na capital e também o interior. A ação tem como objetivo minimizar a exposição dessas grávidas ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikugunya e principalmente Zika, pois o último, está associado à mal-formação craniana dos bebês e a doenças neurológicas.

Para o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, uma das ações de proteção individual é o uso do repelente durante a gravidez.

“Ao todo são 20 municípios do Amazonas, que são considerados de maior risco de transmissão dos vírus. O produto será disponibilizado de forma gratuita no atendimento do pré-natal para grávidas de baixo poder aquisitivo”, explica.

Albuquerque informa que o repelente afasta os mosquitos da paciente e não causa problemas para a grávida e para o bebê. No entanto ele lembra que a medida preventiva mais eficaz, no combate ao mosquito é a não deixar água parada.

“A forma mais efetiva de prevenção é a eliminação dos locais que possuem água parada, essa checagem deve ser feita semanalmente, principalmente neste período de intensas chuvas amazônicas”, diz.

Os municípios contemplados são: Barcelos, Boca do Acre, Borba, Careiro, Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manaus, Manacapuru, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé.

Até o mês de fevereiro deste ano, foram notificados no Amazonas 2.198 casos de dengue, 84 casos de Chikungunya e 64 Zika vírus. A distribuição de repelentes será ampliada para todos os municípios, através do Ministério da Saúde que encaminhará cerca de 623 mil frascos de repelentes para o Estado do Amazonas. O repasse do material será feito em sete etapas de entrega e a primeira está prevista para a segunda quinzena de março.

Com informações da assessoria