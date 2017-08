Dez mil famílias manauaras serão isentas de IPTU e ITBI

Moradores de casas populares serão beneficiados – fotos: Divulgação

Aproximadamente 10,6 mil famílias residentes das áreas dos conjuntos residenciais Manauara 1, Viver Melhor 1, 2 e 3, na Zona Norte, serão beneficiadas com a isenção do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em um período de 5anos, a contar da data da posse.

O benefício será concedido pela Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), por meio de uma lei oriunda do Executivo municipal ainda na gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes. Com as certidões de isenção, o Executivo abre mão de quase R$ 32 milhões em renúncia fiscal.

Conforme o subsecretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf), José Arimateia Viana, o benefício é concedido, inclusive, para os moradores que já receberam os imóveis e são residentes dessas áreas de interesse social. Ele explica que os beneficiários do residencial Viver Melhor 1 começaram a ter isenção desde 2013, o Viver Melhor 2 a partir de 2014 e o Viver Melhor 3 e o Manauara 1 desde 2016. “Vai contar 5 anos, respectivamente, a partir dessa data. Os moradores já recebem o benefício, e, na terça-feira (1º), fizemos a entrega do certificado comprovando esse benefício”, disse.

Segundo o subsecretário, a lei foi sancionada em abril de 2010, mas só foi dada publicidade agora devido a algumas burocracias de tramitação na Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), que teve que fazer um levantamento para saber o quantitativo de famílias beneficiadas e quanto custaria para os cofres da prefeitura.

“Todos os imóveis de interesse social, enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, foram contemplados pela isenção dos impostos”, disse Viana.

O subsecretário conta que a Secretaria do Tesouro e a Subhaf fizeram os cálculos por meio dos dados fornecidos dos usuários que passam por uma triagem para beneficiar os moradores que assinaram o contrato.

‘Alívio’

Para o servidor público Paulo Cavalcante, 43, que foi contemplado com um apartamento pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o benefício veio “em boa hora”. “Essa isenção pode aliviar, mesmo que levemente, o bolso do manauense”, avaliou.

“A isenção nos impostos, apesar de pouca, deverá ajudar no fim do mês no nosso orçamento”, afirmou a autônoma Marisa Neves, 35.

