Dez homens invadem casa, agridem e matam camelô em área de várzea no Iranduba

O camelô Pedro Cordeiro da Rocha, 39, foi morto na manhã desta quinta-feira (27), no distrito de Cacau Pirêra do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). A vítima foi morta a pauladas e com dois tiros.

Segundo um dos familiares, dez homens arrobaram, por volta das 7h, a casa onde se encontrava a vítima, o levando a força para fora da residência. Durante a situação, os suspeitos agrediam e davam pauladas nele.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a viatura chegou à área por volta das 8h, quando encontraram Pedro em uma área de várzea próximo a rua seis, com dois tiros na cabeça. Os suspeitos fugiram após o ocorrido e ainda não foram identificados.

Populares informaram que Pedro era suspeito de ter cometido vários estupros contra menores de idade na área.

Os familiares não souberam informar se a vítima realmente era envolvida com algum caso de estupro ou se tinha envolvimento com drogas, nem qualquer outro motivo que levaria os infratores a matarem Pedro.

O crime será acompanhado pelo 31º Distrito Integrado de Policia de Iranduba.

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique Oliveira