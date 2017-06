Dez acusados de participação do ‘fim de semana sangrento’vão a júri popular em Manaus

O Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus julgou procedente o pedido do Ministério Público Estadual (MPE-AM) e proferiu sentença de pronúncia contra dez réus acusados de participação em uma série de assassinatos registrados em julho de 2015, na capital amazonense, em que haveria atuação de policiais militares. Com a pronúncia, divulgada nesta terça-feira (20), eles serão julgados pelo Tribunal do Júri. Por enquanto, ainda não há data para a realização do julgamento.

De acordo com a denúncia do MP, os réus estão sendo acusados de crimes de homicídio (tentados e consumados), prática de grupo de extermínio, dentre outros. Na sentença de pronúncia, o Juízo verificou que há indícios suficientes de autoria e participação, extraídos do conjunto de provas, das audiências e demais elementos que constam nos autos, por isso os réus serão julgados por júri popular.

Os acusados são Dorval Junio Carneiro de Mattos, Bruno Cezanne Pereira, Klebert Cruz de Oliveira, Silvio José Silva de Oliveira, Adson Souza de Oliveira, Italo Gutemberg Macedo Ferreira, Janilson Monteiro da Frota, Rogério Pinheiro de Freitas, Germano da Luz Júnior, Rosemberg Martins Bezerra.

Nesses três dias, vários assassinatos e tentativas de homicídios foram registrados na capital e geraram pavor na população, conforme a denúncia do Ministério Público, ganhando destaque na mídia nacional. Houve a deflagração de medidas com o objetivo de investigar a possível existência de um grupo criminoso voltado para a prática de extermínio, dentre outros crimes, e que seria composto por policiais militares, ” com participação de outros indivíduos cooptados para auxiliar nas ações”.

A 89ª Promotoria de Justiça, na denúncia, informou que nos três dias de julho foram registrados 34 homicídios, “índices completamente fora dos padrões médios observados e aferidos nas estatísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública”.



Operação Alcateia

Após investigações, a Polícia Civil do Estado do Amazonas desencadeou a operação Alcateia, que resultou na prisão de PMs e civis que teriam participação na execução dos crimes. Os homicídios (tentados e consumados) ocorreram em diversos bairros de Manaus.

Com informações da assessoria