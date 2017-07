Devry Martha Falcão lança dois novos cursos na área de saúde e abre inscrições do vestibular

O segundo semestre de 2017 da DeVry Brasil começa com um portfólio de graduação ainda mais diversificado. A Faculdade Martha Falcão inaugura uma nova etapa, ao oferecer cursos na área de Saúde: Fisioterapia e Nutrição são as duas novas ofertas, que juntos com Enfermagem, integram o Núcleo de Saúde da instituição – reconhecida mundialmente por oferecer os melhores cursos da área, tanto no Brasil como nos Estados Unidos.

O diretor geral da unidade Manaus, Luiz Patrício Barbosa Júnior, visitou a redação do EM TEMPO, na tarde desta quinta-feira (13). O gestor trouxe as novidades da faculdade para este segundo semestre e para o ano que vem. Em conversa com com o sócio-diretor do Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN), Khaled Hauache, diretor executivo João Bosco Araújo e o diretor da redação Júlio Guimarães, adiantou as estratégias da empresa na área educacional.

De acordo com Luiz Patrício, a faculdade tem a meta de aumentar o portfólio de serviços e desenvolver novas áreas do conhecimento com a oferta de bons cursos. Ele ressaltou ainda que os cursos já começam com o corpo docente formado por mestres e doutores.

“A ampliação da grade de cursos surgiu a partir de uma necessidade e da demanda pela área de saúde em Manaus. A Devry fez investimentos em infraestrutura, fez a expansão da sua unidade e oferece novas salas de aula e laboratórios de ponta, além de oferecer as tecnologias mais recentes do mercado”, relatou.

Os novos cursos serão ministrados nos três turnos, manhã tarde e noite, com um total de 300 vagas. O vestibular está agendado para o dia 30 de julho e as inscrições estão abertas até o próximo dia 27 de julho. A taxa de inscrição é R$ 50 e o período de matrícula inicia no dia 03 de agosto.

Pensando no desenvolvimento industrial da região, com a presença do Polo Industrial, a faculdade vai lançar outros dois novos cursos, que passam a integrar a grade curricular do grupo: Controle e Automação e Engenharia Química. Ambos estão sendo analisados pelo Ministério da Educação (MEC) e devem ser liberados ainda este ano.

Histórico da faculdade

A Faculdade DeVry Martha Falcão iniciou suas atividades no ano 2000, oferecendo inicialmente, os cursos de Administração de Meio Ambiente, Administração Financeira e Pedagogia. Atualmente, a unidade de ensino oferece cursos de graduação e cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nas áreas de Gestão e Negócios, Comunicação e Design, Meio Ambiente, Direito e Educação.

Em 2014, a Martha Falcão passou a integrar a DeVry Brasil, instituição de origem norte-americana, que proporciona aos alunos uma série de benefícios, como programas de intercâmbio para os EUA e curso de inglês subsidiado.

EM TEMPO