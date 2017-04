Devoção à São Jorge arrasta 3 mil pessoas pelas ruas da Zona Oeste

Segundo Sérgio Cardoso, da Pastoral Cirineu que organiza todo ano o evento, é perceptível o aumento de fieis a são Jorge. “Só hoje temos mais de 3 mil fiéis nas ruas celebrando o santo. O aumento crescente a cada ano é bem visível e não apenas aqueles que vêm à procissão, mas também quem vêm para trabalhar nas pastorais sociais”.

Cardoso conta que a Pastoral do Sopão atende semanalmente mais de mil pessoas, levando café, pão e sopa nas ruas de Manaus. “Eles saem durante a semana à noite para fazer essa doação e também domingo, no Centro”.

Devotos

Dona Maria do Socorro Silva, aposentada de 62 anos, frequenta a igreja e participa da procissão há mais de 52 anos. Criou todos os quatro filhos na fé como devota de São Jorge, no entanto, ela comenta que antigamente era muito maior a festa, porém, mesmo assim ela continua pregando o evangelho de Jesus, por meio da fé no santo. “Tudo o que eu pedi a São Jorge, ele me deu. Ele é protetor e meu guia. Nunca vou deixar de ser devota dela. Enquanto eu puder andar, vou fazer a procissão”, conta com os olhos marejados de lágrimas.

A jovem Walde Maria de Souza hoje tem 16 anos e carrega junto com as irmãs um tijolo na cabeça para agradecer uma graça concedida pelo santo. Mas, aos 13 anos, sofria com desmaios frequentes sendo que nenhum médico na época sabia dizer por que isso ocorria com a menina. No entanto, sua mãe, a dona de casa Graça Maria, resolveu fazer uma promessa a são Jorge e hoje a filha não tem mais os desmaios. “Há 3 anos minha filha não desmaia mais. Só tenho a agradecer a são Jorge pela graça concedida, por isso ela carrega esse tijolo na cabeça, para agradecer”.

Bruna Chagas

EM TEMPO