Devido ao enfraquecimento da economia, vagas temporárias chegam mais tarde em Manaus

As 2.500 vagas de emprego previstas para serem preenchidas nas empresas do comércio de Manaus, neste fim de ano, ainda nem começaram. A informação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) que culpa as baixas vendas ocasionadas pela retenção de mercadorias. Cinco mil contêineres com produtos já deveriam estar sendo comercializados, mas estão presos nos portos da capital por conta da greve dos auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, disse que as contratações deveriam ter começado a acontecer ainda em novembro, mas com as vendas estão em baixa por falta de mercadoria, as empresas ainda não tiveram condições de começar a preencher as vagas extras. “Por enquanto as únicas contratações que estão acontecendo são de reposição de funcionários, por exemplo, aquele gerente que saiu e precisa colocar outro. Se você não vende, não tem dinheiro para contratar os extras ”, explicou.

A estimativa de 2.500 novos funcionários é a mesma do ano passado, mas a entidade teme que este ano essa meta não seja alcançada. A entidade estima que as contratações dos extras iniciem no próximo dia 5 e vá até o dia 15 de dezembro, quando as empresas puderam pagar os novos funcionários. Outro fator importante ressaltado por Assayag é que as empresas irão contratar estritamente pessoas que já têm treinamento.

Mercadoria presa

Para a CDL-Manaus, o grande vilão do comércio neste fim de ano tem sido a retenção da mercadoria nos portos. Segundo Assayag, porque incide em dois problemas para a população. A primeira pela falta de mercadoria e a outra pelo preço mais elevado daquelas poucas que estão sendo liberadas. Além disso, as empresas pagam pelo tempo que o contêiner fica no porto, cerca de R$ 1.200 por carga a cada dia.

Ralph informou ainda que existem empresas que compram cadeiras por encomenda, mas por conta de o material estar retido, as lojas perdem o prazo de entrega, rescindem o contrato e ganham prejuízo na venda.

“Em outros casos, empresas que fizeram pedido para o último Halloween receberam a mercadoria depois da data, já em novembro. Imagina o prejuízo”, revelou Assayag.

“É bem difícil, é bem doloroso fazer uma greve em Manaus. É uma maldade com a população do Amazonas. Não traz apoio de nada para a categoria deles, só traz desemprego, traz produtos caros e queda nas vendas. Se fazer uma greve dessa em Manaus adiantasse, eu concordaria, mas não adianta. Somos isolados e o governo não está nem aí”, desabafou o presidente.

Black Friday

Uma das datas mais esperadas pelo comércio visando alavancar as vendas, a Black Friday, que aconteceu na última sexta-feira (25), os primeiros indícios já apontam para um resultado abaixo do esperado. Tudo porque, grande parte dos comerciantes, com pouca mercadoria e com medo que falte reposição no Natal, abriram mão de queimar o estoque com preço baixo no período.

“Era para a gente arrebentar nessa (Black Friday), porque as pessoas queriam e já tinha melhor condição para comprar, mas não foi o que pensamos. Imagina que, durante todo o ano, mobilizamos, incentivamos o comércio para concentrar as energias em um dia só. Pensamos em abrir mais cedo e tudo, mas nas vésperas desse dia, acontece de não ter mercadoria para repor estoque. É claro que o comerciante vai ficar receoso”, contou Ralph.

Com a liberação apenas de 30% das mercadorias nos portos, a CDL-Manaus julga como insuficiente ainda. “Fazemos um apelo para que liberam mais um pouco, porque esse quantitativo não supre as necessidades. Eles têm toda razão de estar em greve, e estamos prontos para ajudar onde for necessário. Não temos o ‘poder da caneta’, mas temos a maneira de reclamar. Também pedimos a compreensão do nosso lado e da população”, disse.

Contratações

Aos interessados, as contratações de extras devem acontecer principalmente pelos canais como, Sistema Nacional de Emprego (Sine), site da CDL-Manaus, e diretamente nas lojas através de aviso em placas e em jornais locais.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO