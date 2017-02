Deurick é o novo reforço do Manaus FC para o Barezão 2017

O zagueiro Deurick é o novo reforço do Manaus FC para o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017. A contratação foi confirmada pela diretoria do Gavião do Norte na manhã desta quarta-feira (8), na sede administrativa do clube, na Betânia, Zona Sul da capital amazonense.

Aos 35 anos, o jogador teve passagens por clubes do Sul do País, como São José, Inter de Santa Maria e Esportivo de Bento Gonçalves, onde se sagrou campeão da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho na temporada de 2012.

No futebol amazonense, teve passagem por São Raimundo, Holanda, Nacional e Princesa do Solimões, clube no qual permaneceu por quatro anos e ajudou na conquista do Estadual de 2013 – o único na história do time de Manacapuru.

“Chego ao Manaus FC para fazer história junto com meus companheiros. Vamos trabalhar para fazer um grande campeonato e levar o time à final e buscar um calendário completo no ano de 2018. Esse é o nosso objetivo”, comentou o zagueiro.

Pedreira na estreia

O Gavião do Norte estreia no Campeonato Estadual no dia 14 de março, contra o Nacional, às 21h, na Arena da Amazônia. Antes, a equipe participa do Torneio Início, marcado para o dia 7 de março.

Com informação da assessoria