Detran autua mais de 1,7 mil condutores irregulares em três dias de fiscalizações em Manaus

Mais de 1,7 mil motoristas irregulares foram flagrados neste fim de semana durante uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A ação faz parte da nova política de controle do órgão, que investiu mais de R$ 5 milhões em equipamentos para tentar reduzir a violência no trânsito.

Durante uma coletiva realizada na ponte Rio Negro, localizada na Zona Oeste, na segunda-feira (28), o órgão destacou que as irregularidades mais comuns foram por falta de uso do farol baixo nas rodovias estaduais e do cinto de segurança, além dos licenciamentos em atraso, excesso de velocidade e as péssimas condições dos veículos. Sem o balanço das autuações feitas pelo departamento responsável pela Lei Seca, que até o fechamento desta edição ainda não tinha divulgado os dados, o Detran contabilizou entre sexta-feira (25) até o domingo (27), 1.731 autuações, na capital.

O diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, disse que para inibir os condutores que insistem em desrespeitar as leis, a partir desta terça (29), 12 radares móveis passam a monitorar as principais vias urbanas. Ele ressaltou que dois desses radares já estão ativos deste a sexta-feira e ficaram instalados em pontos estratégicos da rodovia AM-070.

“O nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas tomem consciência, pois as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. Nosso objetivo não é multar ninguém. Queremos que os condutores passem a se ‘policiar’, sabendo que nessas vias terão as nossas fiscalizações rotineiras. A população estava acostumada a dirigir com excesso de velocidade, justamente por não ter fiscalização eletrônica. Acredito que a única capital no mundo que não tinha radar até então era Manaus. Por isso as pessoas começaram a abusar da velocidade. Queremos um trânsito de paz. Pois a vida é uma só e deve ser preservada”, destacou.

Novos radares

Além dos radares móveis que começaram a funcionar ontem, dois novos postos de fiscalizações foram implantados para dar melhor suporte na fiscalização, sendo um no início da ponte sobre o rio Negro e um na estrada do município de Iranduba. Até o mês de fevereiro do ano que vem, mais seis contêineres serão instalados em Manaus, nas avenidas Torquato Tapajós, Turismo, das Torres, das Flores e em outros pontos estratégicos. Nesses postos, o condutor poderá contar ainda com o departamento de perícia.

“Agora estamos oferecendo um suporte maior aos servidores. Todos os contêineres são padronizados e dispõem de cozinha, banheiro com chuveiro elétrico e sala para a administração. Essa é a questão que estamos colocando para que as pessoas possam trabalhar com tranquilidade, dignidade e conforto. A partir de agora, o cidadão também pode contar com o sistema de perícia nesses postos. O condutor tira a foto do seu celular, se desloca até uma cabine onde será feito o laudo pericial para depois buscar seus direitos na justiça”, explicou Feitoza.

Na ocasião, o diretor informou que a partir do dia 10 de dezembro, o Detran dará início as operações de fiscalizações intensas de fim de ano. “Sabemos que nesse período, as pessoas vão para as confraternizações. Então queremos que elas possam ir e voltar com segurança. Apelamos para que as pessoas pensem bem antes de dirigir sob efeito de álcool e com excesso de velocidade, porque vida só se tem uma”, finalizou.

Jornal EM TEMPO