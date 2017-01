Detran-AM lança talão eletrônico de multas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza, nesta terça-feira (31), às 10h, no auditório do órgão, o lançamento de talão eletrônico de multas. A novidade na fiscalização de trânsito vai facilitar o trabalho dos agentes de trânsito que trabalham, na fiscalização na capital.

O talão eletrônico funciona em um smartphone conectado à base de dados do Detran-AM, permitindo que auto de infração seja lavrado com maior rapidez.

Como o aparelho possui GPS, o auto de infração terá preenchimento automático de localização, hora e data, facilitando a aplicação da multa e evitando erros.

