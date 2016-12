Detran-AM lança campanha que promete ‘impactar’ sociedade amazonense

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detan-AM) lança, nesta quinta-feira (22), a tradicional campanha de educação no trânsito para as festas de fim de ano. Dessa vez, a intenção é “chocar a sociedade” para tentar salvar vidas nas de Manaus.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, a ação está sendo desenvolvida em parceria com universitários sobre a gravidade dos acidentes nessa época do ano.

“É um trabalho que já foi realizado em outros anos, mas que agora ganha uma atenção especial. Tem crescido o número de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito e, com isso, essa campanha terá o objetivo de impactar ainda mais a sociedade. É necessário causar essa impressão para as pessoas terem consciência das infrações que estão sujeitas a cometer enquanto dirigem”, destacou Feitoza.

Ainda segundo o diretor-presidente do Detran, a campanha educativa contará com carros e painéis de LED, para alertar a sociedade sobre as infrações e o perigo que todos estão sujeitos no trânsito.

“É uma proposta inovadora desenvolvida com o auxílio de estudantes que já participam de um grupo sobre assuntos relacionados ao tema”, defendeu.

O lançamento oficial da campanha será no final da tarde desta quinta-feira, próximo ao clube Municipal, na Av. Torquato Tapajós, zona centro-sul. Além do Detran, estão envolvidos A Liga Amazonense de Trânsito (LAT).

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO